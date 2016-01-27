重发-台湾股市：追随美国股市收涨靠向月线，农历春节长假前观望气氛较浓

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路透台北1月27日 - 台湾股市周三小幅收高；分析师指出，由于农历春节长假将至，距离下周三农历年封关日仅剩下六个交易日，台股维持低量狭幅整理格局，今日受惠于美国股市上日反弹而走扬靠向月线，长假前观望气氛较显浓厚。

台湾加权股价指数 收涨0.27%,或跌21.16点，收在7,849.83点；今日成交初值 为692.94亿台币，上交易日修正后为623.49亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师指出，今日亚股除了陆股以外皆随美股走扬，而陆股重挫的利空压力被欧美股市反弹利多抵销掉，致台股涨幅略见收敛，随着近期月线修正料明日将降至7,870点，短线大盘将在月线附近低量盘整。

〞快要过年了，下周慢慢进入消息面空窗期，台股将陷入狭幅整理。〞他说。

此外，凯基投顾分析师张明祥表示，农历春节前市场缺量，令指数欠缺表现空间，暂在7,900点下方窄幅波动，至于苹果供应链今日表现则是涨跌互见，其中MACBOOK供应链表现较强、iPhone供应链则较弱，未能明显提振大盘指数表现，明日指数料续在7,750-7,900点区间整理。

美国股市周二反弹逾1%，因油价劲升，且3M、强生和宝洁(宝硷,P&G)业绩强劲。标普10大类股均上涨，能源股飙升3.78%。油价劲扬3.7%，因市场寄望石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将致力于解决供应过剩问题。