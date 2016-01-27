重发-台湾股市：追随美国股市收涨靠向月线，农历春节长假前观望气氛较浓

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
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路透台北1月27日 - 台湾股市周三小幅收高；分析师指出，由于农历春节长假将至，距离下周三农历年封关日仅剩下六个交易日，台股维持低量狭幅整理格局，今日受惠于美国股市上日反弹而走扬靠向月线，长假前观望气氛较显浓厚。
台湾加权股价指数 收涨0.27%,或跌21.16点，收在7,849.83点；今日成交初值 为692.94亿台币，上交易日修正后为623.49亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师指出，今日亚股除了陆股以外皆随美股走扬，而陆股重挫的利空压力被欧美股市反弹利多抵销掉，致台股涨幅略见收敛，随着近期月线修正料明日将降至7,870点，短线大盘将在月线附近低量盘整。
〞快要过年了，下周慢慢进入消息面空窗期，台股将陷入狭幅整理。〞他说。
此外，凯基投顾分析师张明祥表示，农历春节前市场缺量，令指数欠缺表现空间，暂在7,900点下方窄幅波动，至于苹果供应链今日表现则是涨跌互见，其中MACBOOK供应链表现较强、iPhone供应链则较弱，未能明显提振大盘指数表现，明日指数料续在7,750-7,900点区间整理。
美国股市周二反弹逾1%，因油价劲升，且3M、强生和宝洁(宝硷,P&G)业绩强劲。标普10大类股均上涨，能源股飙升3.78%。油价劲扬3.7%，因市场寄望石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将致力于解决供应过剩问题。
受惠于美国股市收涨，亚洲股市周三涨多跌少，本地时间14:00，日股 大涨2.72%、韩国股市 涨1.31%，MSCI亚太明晟指数 涨0.43%，惟中国沪综指 大跌2.46%。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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