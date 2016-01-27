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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 10:43 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价先升后贬，因外资汇出及中国股市走跌

路透台北1月27日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价先升后贬。交易员表示，在韩元止贬走升、出口商进场大举抛售美元带动下，台币明显偏升；惟因外资及进口商均站在买方，加上中国股市跌幅扩大，使台币瞬间转贬。

他们指出，受国际油价止跌激励，今天亚洲股汇市止跌上涨，台币亦呈升值走势，惟随后因中国股市气氛转趋紧张，韩元升幅明显缩减，且外资持续大买美元带动台币走贬。

〞中国股市气氛比较紧张，台币转贬了。〞一位大型商银交易员说。

他们表示，随国际油价止跌，今天亚洲股汇市跟着走稳，台币早盘偏升，但随中国股市跌幅扩大，市场气氛转趋紧张，外资进场大买美元，台币止升转贬。

台币早盘实质交易区间落在33.569-33.649；上日在33.580-33.628。

本地时间10:27，韩元兑美元 报1,200.5，上日收在1,204.2；台股加权指数 涨0.35%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报33.615/33.695，上日收在33.560。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.550-33.650

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