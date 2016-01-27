台湾汇市：台币早盘实质汇价先升后贬，因外资汇出及中国股市走跌

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北1月27日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价先升后贬。交易员表示，在韩元止贬走升、出口商进场大举抛售美元带动下，台币明显偏升；惟因外资及进口商均站在买方，加上中国股市跌幅扩大，使台币瞬间转贬。
他们指出，受国际油价止跌激励，今天亚洲股汇市止跌上涨，台币亦呈升值走势，惟随后因中国股市气氛转趋紧张，韩元升幅明显缩减，且外资持续大买美元带动台币走贬。
〞中国股市气氛比较紧张，台币转贬了。〞一位大型商银交易员说。
他们表示，随国际油价止跌，今天亚洲股汇市跟着走稳，台币早盘偏升，但随中国股市跌幅扩大，市场气氛转趋紧张，外资进场大买美元，台币止升转贬。
台币早盘实质交易区间落在33.569-33.649；上日在33.580-33.628。
本地时间10:27，韩元兑美元 报1,200.5，上日收在1,204.2；台股加权指数 涨0.35%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价明显扩增；目前一个月美元/台币远汇 报33.615/33.695，上日收在33.560。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.550-33.650
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元表现偏弱静待美联储会议结论；加元随油价反弹
--《综述》美国消费者信心和房价数据凸显经济仍具韧性
--中国经济：今年国际环境比去年更严峻，对中国经济会有多方面影响--总理 (完) (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。