台湾债市：10年公债盘初量缩整理，静候FOMC利率决议

路透台北1月27日 - 台湾指标10年公债 殖利率周三盘初量缩整理。交易员指出，美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议变数当前，且农历春节封关前交投意愿低落，使得市况仍偏冷清。

他们表示，FOMC即将宣布利率决议，将关注会后声明对今年升息的态度是偏向鹰派还是鸽派。惟台债因有春节长假因素干扰，预料反映也不明显。

〞就看FED是站在美国，还是以外的角度看景气。〞一位大型证券交易主管说。

另一大型票券商交易员则称，美国的经济似乎未受近期全球金融市场扰动而转为不佳，不过后续变化仍有待观察，这也是影响FOMC会后声明内容的关键。

交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间则在0.97-0.99%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%。

本地时间09:54，五年券104/13期 未成交；10年券104/12 殖利率弹0.06基点至0.9800%，成交6.5亿台币。

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