台湾债市：10年公债盘初量缩整理，静候FOMC利率决议

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北1月27日 - 台湾指标10年公债 殖利率周三盘初量缩整理。交易员指出，美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议变数当前，且农历春节封关前交投意愿低落，使得市况仍偏冷清。
他们表示，FOMC即将宣布利率决议，将关注会后声明对今年升息的态度是偏向鹰派还是鸽派。惟台债因有春节长假因素干扰，预料反映也不明显。
〞就看FED是站在美国，还是以外的角度看景气。〞一位大型证券交易主管说。
另一大型票券商交易员则称，美国的经济似乎未受近期全球金融市场扰动而转为不佳，不过后续变化仍有待观察，这也是影响FOMC会后声明内容的关键。
交易员预估，今日10年公债104/12期殖利率区间则在0.97-0.99%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%。
本地时间09:54，五年券104/13期 未成交；10年券104/12 殖利率弹0.06基点至0.9800%，成交6.5亿台币。
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--《综述》美国消费者信心和房价数据凸显经济仍具韧性 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。