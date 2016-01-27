澳新汇市：澳元上扬新西兰元持稳，静候多国央行会议结果

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
虽然澳洲第四季核心通胀率降至央行目标区间的低端，但投机客原本预期数据更为疲弱。
“市场关注的侧重点是消费者物价指数(CPI)截尾均值，该数据高于预期，”西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow表示。
银行间利率期货<0#YIB:>下跌，投资者认为央行5月之前降息的概率为60%，数据发布之前的概率为84%。他们仍满心认为下半年会有行动。
澳洲央行将于2月2日召开政策会议，外界广泛认为该行将维持利率在2.0%的历史低点不变。
新西兰元兑美元 持稳于0.6490，弹离隔夜触及的低点0.6435。惠誉将新西兰公债评级展望从正面下调至稳定，因其支柱产业乳品业疲软 ，新西兰元因而受到短暂困扰。
新西兰央行周四举行政策会议，外界广泛预计该行将维持利率在2.5%不变。但由于经济徘徊在通缩边缘，降息压力不断加大。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/王颖；审校 张涛/王兴亚)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。