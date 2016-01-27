澳新汇市：澳元上扬新西兰元持稳，静候多国央行会议结果

虽然澳洲第四季核心通胀率降至央行目标区间的低端，但投机客原本预期数据更为疲弱。

“市场关注的侧重点是消费者物价指数(CPI)截尾均值，该数据高于预期，”西太平洋银行资深外汇策略师Sean Callow表示。

银行间利率期货<0#YIB:>下跌，投资者认为央行5月之前降息的概率为60%，数据发布之前的概率为84%。他们仍满心认为下半年会有行动。

澳洲央行将于2月2日召开政策会议，外界广泛认为该行将维持利率在2.0%的历史低点不变。

新西兰元兑美元 持稳于0.6490，弹离隔夜触及的低点0.6435。惠誉将新西兰公债评级展望从正面下调至稳定，因其支柱产业乳品业疲软 ，新西兰元因而受到短暂困扰。

新西兰央行周四举行政策会议，外界广泛预计该行将维持利率在2.5%不变。但由于经济徘徊在通缩边缘，降息压力不断加大。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价