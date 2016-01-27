香港个股：佳兆业约333.2亿元人民币境内债务完成重组，续获银行融资

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港1月27日 - 陷入财困的中国房地产商佳兆业 表示，截至本周一（25日）集团金额约333.2亿元人民币的境内债务已完成重组；向其提供部份重组资金的中信银行 及中信信托等表示，将继续提供融资支持集团业务发展。
公司的声明称，中信银行及中信信托已向其提供了约163.5亿元供重组之用。经重组后，相关法院/仲裁/强制执行程序已获或将获撤销。
截至1月25日，佳兆业境内债权人向中国相关法院提出资产保全的申请共49份；申请中接获的民事裁定书20份，涉及具争议的合同总额约106.71亿元；申请中接获的应诉通知书共26份，涉及具争议的合同总额约130.19亿元。
在境外债务重组方面，佳兆业早前向其境外债权人提出给予高至本金额1%的现金同意费，以争取他们支持债务重组建议。
首个接受限期为1月24日，截至昨日，约53%的票据及现有境外贷款未结付本金总额已由相关债权人递交作为支持票据，并已正式签立加入契约。在首个限期前接受条款的债权人可获1%的现金同意费。
接受重组支持协议条款而获得现金同意费的第二个限期为1月24日下午11时59分(香港时间)后但不迟于2月7日下午11:59(香港时间)，这批债权人可获的现金同意费为0.5%。
佳兆业表示，集团在深圳有四个物业项目处于预售阶段。于1月25日日，涉及共981个单位的61,623,平方米在债权人提出申请后遭中国地方法院司法查封，无法正常销售。涉及共320个单位的共31,256平方米建筑面积仍遭受锁定。
佳兆业表示，正积极与债权人商讨，以尽快重新开售上述深圳四个物业项目。（完）
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。