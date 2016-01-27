香港个股：佳兆业约333.2亿元人民币境内债务完成重组，续获银行融资

路透香港1月27日 - 陷入财困的中国房地产商佳兆业 表示，截至本周一（25日）集团金额约333.2亿元人民币的境内债务已完成重组；向其提供部份重组资金的中信银行 及中信信托等表示，将继续提供融资支持集团业务发展。

公司的声明称，中信银行及中信信托已向其提供了约163.5亿元供重组之用。经重组后，相关法院/仲裁/强制执行程序已获或将获撤销。

截至1月25日，佳兆业境内债权人向中国相关法院提出资产保全的申请共49份；申请中接获的民事裁定书20份，涉及具争议的合同总额约106.71亿元；申请中接获的应诉通知书共26份，涉及具争议的合同总额约130.19亿元。

在境外债务重组方面，佳兆业早前向其境外债权人提出给予高至本金额1%的现金同意费，以争取他们支持债务重组建议。

首个接受限期为1月24日，截至昨日，约53%的票据及现有境外贷款未结付本金总额已由相关债权人递交作为支持票据，并已正式签立加入契约。在首个限期前接受条款的债权人可获1%的现金同意费。

接受重组支持协议条款而获得现金同意费的第二个限期为1月24日下午11时59分(香港时间)后但不迟于2月7日下午11:59(香港时间)，这批债权人可获的现金同意费为0.5%。

佳兆业表示，集团在深圳有四个物业项目处于预售阶段。于1月25日日，涉及共981个单位的61,623,平方米在债权人提出申请后遭中国地方法院司法查封，无法正常销售。涉及共320个单位的共31,256平方米建筑面积仍遭受锁定。

佳兆业表示，正积极与债权人商讨，以尽快重新开售上述深圳四个物业项目。（完）

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