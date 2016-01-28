《香港重要政经日程》--1月28日-2月4日

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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================== 今日重要政经消息=================
1月28日（周四）
-- 恒隆地产 公布年度业绩。
-- 恒隆集团 公布年度业绩。
--09:30 中铁股份 在中国举行股东特别大会。
--11:30 维达国际 全年业绩发布会。
--14:30 德勤/香港董事学会发表风险管理调查。
--14:45 中信里昂风水指数记者会。
================== 近期重要政经消息=================
1月29日（周五）
-- 公布12月份M-3货币供应。
-- 公布12月底外汇基金总资产数字。
-- 公布12月底人民币存款。
--09:00 哈尔滨电气 在中国举行股东特别大会。
--10:00 万达商业地产 在中国举行股东特别大会。
--14:30 深高速 在中国举行股东特别大会。
2月1日（周一）
-- 金界控股 公布年度业绩。
--10:00 中国9号健康产业 在香港举行股东特别大会。
2月2日（周二）
-- 中国多金属 公布年度业绩。
-- 合和公路基建 公布中期业绩。
-- 华虹半导体 公布首季度业绩。
-- 数码通 公布中期业绩。
--10:00 公布12月份零售销售数字。
--11:30 中海油田服务 2016年战略指引发布会。
2月3日（周三）
-- 公布1月份香港PMI。
-- 卡宾 公布年度业绩。
-- 联想集团 公布第三季度业绩。
-- 白马户外媒体 公布年度业绩。
-- 万嘉集团 公布第三季度业绩。
*2月4日（周四）
-- 中信大锰 公布年度业绩。
-- 新城发展控股 公布年度业绩。
-- 生力啤 公布年度业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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