金属期市：伦铜在美联储决议公布前小跌，但中国进口数据提供支撑

沪铜 大涨2%至每吨35,700元人民币。

其他金属也获得良好支撑，沪锌 涨2.5%，追随LME合约周二上涨近5%的走势，之前公布的数据显示中国锌进口量大增。沪锡 涨3%，中国去年锡进口量增加近五分之一。

美国1月消费者信心未受股市大跌冲击，仍有所改善，而11月房价加速上涨，表明尽管最近几个月经济增长大幅放缓，但经济仍具有潜在韧性。

油价周二收盘上涨逾4%，因投资者希望OPEC和非OPEC产油国能达成减产协议，以解决严重就的供应过剩问题。

周二公布的数据显示，中国去年精炼铜进口量达到368万吨的历史最高水平，比2014年创下的全年进口最高纪录还多2.5%。

周二的LME交易商持仓报告显示，基金上周五持有1,600口净多仓，之前一周为净空仓3,079口。(完)

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