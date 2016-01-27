金属期市：伦铜在美联储决议公布前小跌，但中国进口数据提供支撑

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
沪铜 大涨2%至每吨35,700元人民币。
其他金属也获得良好支撑，沪锌 涨2.5%，追随LME合约周二上涨近5%的走势，之前公布的数据显示中国锌进口量大增。沪锡 涨3%，中国去年锡进口量增加近五分之一。
美国1月消费者信心未受股市大跌冲击，仍有所改善，而11月房价加速上涨，表明尽管最近几个月经济增长大幅放缓，但经济仍具有潜在韧性。
油价周二收盘上涨逾4%，因投资者希望OPEC和非OPEC产油国能达成减产协议，以解决严重就的供应过剩问题。
周二公布的数据显示，中国去年精炼铜进口量达到368万吨的历史最高水平，比2014年创下的全年进口最高纪录还多2.5%。
周二的LME交易商持仓报告显示，基金上周五持有1,600口净多仓，之前一周为净空仓3,079口。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/王颖；审校 王兴亚/张涛)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。