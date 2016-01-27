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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 10:40 BJT

台湾股市：早盘上涨；苹果供应商股价未受苹果业绩影响

路透台北1月27日 - 台湾股市周三随同周边市场上涨，和硕联合科技 和台积电 等苹果 供应商续涨，尽管苹果预估营收13年来首次出现下降，并公布史上最低的iPhone出货增幅。

0137GMT，台股加权股价指数 涨0.3%至7,851.26点，上日收于7,828.67点。

电子类指数 涨0.2%，金融保险类指数 涨0.6%。

和硕联合科技和台积电均上涨约1%。

交易商和分析师称，和硕联合科技等供应商的股价已经消化苹果业绩的影响。(完)

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