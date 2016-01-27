台湾股市：早盘上涨；苹果供应商股价未受苹果业绩影响

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北1月27日 - 台湾股市周三随同周边市场上涨，和硕联合科技 和台积电 等苹果 供应商续涨，尽管苹果预估营收13年来首次出现下降，并公布史上最低的iPhone出货增幅。
0137GMT，台股加权股价指数 涨0.3%至7,851.26点，上日收于7,828.67点。
电子类指数 涨0.2%，金融保险类指数 涨0.6%。
和硕联合科技和台积电均上涨约1%。
交易商和分析师称，和硕联合科技等供应商的股价已经消化苹果业绩的影响。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。