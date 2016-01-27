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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 10:32 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场陷于窄幅区间，整理势头延续

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* 亚洲市场在窄幅区间波动--开盘跌0.3%，亚洲市场冒险意愿良莠不齐

* E-迷你标普500指数期货跌0.7%，美国原油下挫2%，日经指数升2.3%，沪综指跌1.7%，除日本外亚洲股指涨0.45%

* 动能研究显示中性，20日波林格区间收缩，5、10和20日移动均线略微向上

* 参杂不一的信号意味着呈整理走势

* 20日移动均线切入位98.98和10日移动均线切入位99.15分别为首道支撑位/阻力位

* 技术图： reut.rs/1ZRzGEj

(完)

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