日本股市：早盘反弹至一周半高点，受美股涨势提振

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
“像周一那样，今天的市场走势令人鼓舞，但这并不必然意味着是卖压的终结或是反弹的开端。”
虽然日经指数上涨，但日圆未见明显波动，可能是因为投资者对油价的担忧挥之不去。
原油期货周三在亚洲早盘下跌约2%，再度跌向每桶30美元，获利了结部分抹去了此前涨幅。
市场人士称，投资者正在等待周三的美联储政策会议和周五的日本央行会议结果。
软银 大涨9.1%，因其控股的Sprint 公布季度亏损小于预期并且上调了获利前景预估。
东证股价指数 上涨2.6%至1,396.06点，33个分项指数全部上扬。JPX-日经400指数 上涨2.5%至12,575.39点。（完）
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。