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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 10:51 BJT

日本股市：早盘反弹至一周半高点，受美股涨势提振

“像周一那样，今天的市场走势令人鼓舞，但这并不必然意味着是卖压的终结或是反弹的开端。”

虽然日经指数上涨，但日圆未见明显波动，可能是因为投资者对油价的担忧挥之不去。

原油期货周三在亚洲早盘下跌约2%，再度跌向每桶30美元，获利了结部分抹去了此前涨幅。

市场人士称，投资者正在等待周三的美联储政策会议和周五的日本央行会议结果。

软银 大涨9.1%，因其控股的Sprint 公布季度亏损小于预期并且上调了获利前景预估。

东证股价指数 上涨2.6%至1,396.06点，33个分项指数全部上扬。JPX-日经400指数 上涨2.5%至12,575.39点。（完）

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