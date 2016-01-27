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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 11:09 BJT

韩国金融市场：油价反弹推动韩股上涨，韩元上行

LG电子(LG Electronics) 涨3%，此前该公司表示，第四季营业利润较上年同期增长27%，略高于预估，因电视业务获利反弹。

韩元兑美元 接近午盘时涨0.3%，受到当地股市及油价反弹提振。

但涨幅有限，因为一些投资者在美联储政策会议结果公布前离场观望。

韩元兑美元 报1,201.2，前一交易日当地市场收盘价位1,204.2。

韩国三年期公债3月合约 下滑0.05点，报109.77，因股市上涨而承压。

0213GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,201.2 1,204.2

日圆/韩元 10.1624/667 10.1081

韩国公债期货 * 109.77 109.82

韩国综合股价指数 1,884.61 1,871.69

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/王兴亚/刘秀红；审校 蔡美珍/王洋/王丽鑫)

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