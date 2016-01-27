韩国金融市场：油价反弹推动韩股上涨，韩元上行

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
LG电子(LG Electronics) 涨3%，此前该公司表示，第四季营业利润较上年同期增长27%，略高于预估，因电视业务获利反弹。
韩元兑美元 接近午盘时涨0.3%，受到当地股市及油价反弹提振。
但涨幅有限，因为一些投资者在美联储政策会议结果公布前离场观望。
韩元兑美元 报1,201.2，前一交易日当地市场收盘价位1,204.2。
韩国三年期公债3月合约 下滑0.05点，报109.77，因股市上涨而承压。
0213GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,201.2 1,204.2
日圆/韩元 10.1624/667 10.1081
韩国公债期货 * 109.77 109.82
韩国综合股价指数 1,884.61 1,871.69
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
东南亚股市报导 英股富时指数
德股DAX指数 法股CAC-40指数
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/王兴亚/刘秀红；审校 蔡美珍/王洋/王丽鑫)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。