墨西哥汇率：市场避险情绪消退后，披索应该会升值--财长

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透墨西哥城1月26日 - 墨西哥财长Luis Videgaray周二称，只要国际市场上的避险情绪开始消退，墨西哥披索应该就能走强。
“一旦当前的极度避险情绪及市场不确定性开始消散，披索肯定就能重拾升势，”Videgaray在墨西哥城告诉记者。
“这绝对是一个全球现象，”他补充称。
墨西哥披索受到市场动荡的冲击，兑美元过去一周跌至纪录低位。该国央行总裁卡斯腾斯也曾表示，他预计披索到一定的时候会出现大幅升值。
分析师认为，披索的下跌可能促使墨西哥加码美元拍卖计划，以提振本国货币。
Videgaray称，墨西哥货币委员会将在周四发布另一项声明。央行和财政部均有官员在该委员会挂职。
“声明包不包括修改都有可能，”他表示。
该财长还指出，尽管面临艰难环境，但墨西哥经济仍在增长中。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f