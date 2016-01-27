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市场报道 | 2016年 1月 27日 星期三 11:17 BJT

墨西哥汇率：市场避险情绪消退后，披索应该会升值--财长

路透墨西哥城1月26日 - 墨西哥财长Luis Videgaray周二称，只要国际市场上的避险情绪开始消退，墨西哥披索应该就能走强。

“一旦当前的极度避险情绪及市场不确定性开始消散，披索肯定就能重拾升势，”Videgaray在墨西哥城告诉记者。

“这绝对是一个全球现象，”他补充称。

墨西哥披索受到市场动荡的冲击，兑美元过去一周跌至纪录低位。该国央行总裁卡斯腾斯也曾表示，他预计披索到一定的时候会出现大幅升值。

分析师认为，披索的下跌可能促使墨西哥加码美元拍卖计划，以提振本国货币。

Videgaray称，墨西哥货币委员会将在周四发布另一项声明。央行和财政部均有官员在该委员会挂职。

“声明包不包括修改都有可能，”他表示。

该财长还指出，尽管面临艰难环境，但墨西哥经济仍在增长中。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

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