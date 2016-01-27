更新版 1-韩国数据：1月消费者信心下滑，零售销售前景黯淡

韩国企划财政部长官柳一镐在本月稍早履新后便表示，尚无计划追加预算，不过周三时指出，如有必要政府将会采取短期政策措施来支撑经济。

信心调查公布后，政府发布的另一份修正数据显示，韩国主要百货商店的12月销售同比下降5.7%，创四个月来最大降幅。

韩国产业通商资源部数据还显示，2015年百货店销售减少1.2%，为有纪录以来最大降幅。

周三路透调查显示，韩国1月通胀率料将自12月的1.3%下滑至0.9%，因大宗商品价格下滑，且国内消费减速。

调查结果和数据令韩国经济前景蒙阴。韩国央行周二公布的第四季GDP增长数据显示，经济增长主要受民间消费拉动，后者自2011年以来对GDP的贡献达到近三分之一。

适值全球需求降温，出口减少之际，消费活动对GDP增长的拉升作用越发重要。

韩国央行近几周的政策立场也不再那么温和，冲淡了市场对进一步降息的预期，当前利率为1.50%，而且央行总裁一再强调结构性改革对推动经济增长的重要性。(完)