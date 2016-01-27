更新版 1-韩国数据：1月消费者信心下滑，零售销售前景黯淡

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
韩国企划财政部长官柳一镐在本月稍早履新后便表示，尚无计划追加预算，不过周三时指出，如有必要政府将会采取短期政策措施来支撑经济。
信心调查公布后，政府发布的另一份修正数据显示，韩国主要百货商店的12月销售同比下降5.7%，创四个月来最大降幅。
韩国产业通商资源部数据还显示，2015年百货店销售减少1.2%，为有纪录以来最大降幅。
周三路透调查显示，韩国1月通胀率料将自12月的1.3%下滑至0.9%，因大宗商品价格下滑，且国内消费减速。
调查结果和数据令韩国经济前景蒙阴。韩国央行周二公布的第四季GDP增长数据显示，经济增长主要受民间消费拉动，后者自2011年以来对GDP的贡献达到近三分之一。
适值全球需求降温，出口减少之际，消费活动对GDP增长的拉升作用越发重要。
韩国央行近几周的政策立场也不再那么温和，冲淡了市场对进一步降息的预期，当前利率为1.50%，而且央行总裁一再强调结构性改革对推动经济增长的重要性。(完)
(编译 汪红英/孙茉莉; 审校 李春喜)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
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