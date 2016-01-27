中国货币市场：资金面稳中偏松，逆回购持续放量预期支撑市场信心

路透上海1月27日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率波动不大，供需较为充裕，跨年期限融资难度亦暂有限。交易员称，随着央行加大流动性投放，机构对资金面的预期更趋平稳，尽管春节假期渐近，货币市场仍呈压力趋缓的向好局面。

华南一银行交易员表示，受益于央行此前投放，市场供给恢复如常，感到各类机构多能迅速填平头寸缺口，“大行出钱都挺多的，毕竟公开市场的量都挺充足。”

她预计，下周起跨年期限需求料上升，对应利率或也有更为明显的上涨，但央行亦能通过公开市场逆回购加大投放流动性。届时资金面整体应能保持平稳，局部则不排除略有压力，“银行压力不是特别大，利率债质押不怎么有难度，但接受押信用债出资金的机构应该会缩量。”

继上周多管齐下投放巨量流动性后，中国央行公开市场周二逆回购操作再放量，单日规模4,400亿元创2013年2月以来近三年新高，对冲当日到期的SLO和逆回购后，单日净投放2,100亿元。

上海一券商交易员则表示，从目前情况来说，押信用债融入跨年资金难度还不太大。他认为，春节前资金面出现紧张的概率十分有限，“虽然之前央行开会说不要过度乐观预期，但是投放量来看，还是很呵护节前资金面的。”

中国央行行长助理张晓慧在近期一次内部讲话中提到，央行非常关注保持银行体系流动性总量的合理充裕。即使不用降准，央行也有信心、有能力、有办法、有渠道运用各种货币政策工具，保证银行系统流动性的合理充裕及金融机构对流动性的需求。

上周银行间市场资金骤紧，央行通过公开市场逆回购、SLO、MLF和SLF等多渠道放水逾1.3万亿元，并明确表示“按需足额提供流动性支持”。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9698 1.9688 +0.10

七天 2.2917 2.3001 -0.84

14天 2.9510 2.9591 -0.81

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.5900 2.3550 +23.50

七天 2.6000 2.6500 -5.00

14天 3.5650 3.8050 -24.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 1.9800 +2.00

七天 2.4000 2.4500 -5.00

14天 2.9500 3.0000 -5.00

Shibor

其中:隔夜 1.9950 1.9970 -0.20

七天 2.3590 2.3630 -0.40

三个月 3.1040 3.0730 +3.10