中国货币市场：资金面稳中偏松，逆回购持续放量预期支撑市场信心

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透上海1月27日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率波动不大，供需较为充裕，跨年期限融资难度亦暂有限。交易员称，随着央行加大流动性投放，机构对资金面的预期更趋平稳，尽管春节假期渐近，货币市场仍呈压力趋缓的向好局面。
华南一银行交易员表示，受益于央行此前投放，市场供给恢复如常，感到各类机构多能迅速填平头寸缺口，“大行出钱都挺多的，毕竟公开市场的量都挺充足。”
她预计，下周起跨年期限需求料上升，对应利率或也有更为明显的上涨，但央行亦能通过公开市场逆回购加大投放流动性。届时资金面整体应能保持平稳，局部则不排除略有压力，“银行压力不是特别大，利率债质押不怎么有难度，但接受押信用债出资金的机构应该会缩量。”
继上周多管齐下投放巨量流动性后，中国央行公开市场周二逆回购操作再放量，单日规模4,400亿元创2013年2月以来近三年新高，对冲当日到期的SLO和逆回购后，单日净投放2,100亿元。
上海一券商交易员则表示，从目前情况来说，押信用债融入跨年资金难度还不太大。他认为，春节前资金面出现紧张的概率十分有限，“虽然之前央行开会说不要过度乐观预期，但是投放量来看，还是很呵护节前资金面的。”
中国央行行长助理张晓慧在近期一次内部讲话中提到，央行非常关注保持银行体系流动性总量的合理充裕。即使不用降准，央行也有信心、有能力、有办法、有渠道运用各种货币政策工具，保证银行系统流动性的合理充裕及金融机构对流动性的需求。
上周银行间市场资金骤紧，央行通过公开市场逆回购、SLO、MLF和SLF等多渠道放水逾1.3万亿元，并明确表示“按需足额提供流动性支持”。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9698 1.9688 +0.10
七天 2.2917 2.3001 -0.84
14天 2.9510 2.9591 -0.81
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.5900 2.3550 +23.50
七天 2.6000 2.6500 -5.00
14天 3.5650 3.8050 -24.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0000 1.9800 +2.00
七天 2.4000 2.4500 -5.00
14天 2.9500 3.0000 -5.00
Shibor
其中:隔夜 1.9950 1.9970 -0.20
七天 2.3590 2.3630 -0.40
三个月 3.1040 3.0730 +3.10
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)
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