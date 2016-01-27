香港已公布经济指标--2016/1/27

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年11月 零售销售值 -7.8 -3.0 +4.2 2015年11月 零售销售量 -6 +1.2 +7.6 2015年12月 综合消费物价指数(CPI) +2.5 +2.4 +4.9 2015年12月 甲类消费物价指数(CPI A) +2.7 +2.6 +6.9 2015年第三季 本地生产总值(GDP) +2.3 +2.8 +2.7 ----------------------------------------------------------------------------------- 15年10-12月% 15年9-11月% 14年10-12月% 失业率 3.3 3.3 3.3 ----------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位） 当月 前月 上年同期 2015年12月 贸易赤字／盈余 -45.71* -33.1 -59.25 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。