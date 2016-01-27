全球贵金属：伦敦金银市场协会(LBMA)拟为伦敦黄金市场创建中心枢纽

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透伦敦1月26日 - 伦敦金银市场协会(LBMA)咨询师、前主席David Gornall周二刊登在该协会贸易杂志《The Alchemist》的一篇社论称，LBMA正计划创建一个显示伦敦黄金市场交易的中心枢纽。目前伦敦黄金市场规模总计5万亿(兆)美元。
Gornall称，该协会还一致认同，有必要设立针对黄金、白银、铂金和钯金的现货交易以及非现金结算远期的自愿申报系统，并希望创建一个收集并存储交易信息的数据库。
但在创建一个专有的集中交易平台这一关键议题方面，未能达成一致。
该协会于去年底完成了信息征询(RFI)阶段，针对在市场呈分散化、监管压力渐增以及流动性不断萎缩背景下，如何改革黄金产业征询意见。
稍早前，LBMA已委任咨询机构安永评估伦敦黄金市场并给出进一步发展的建议。
约有17家交易所、技术团体及其它机构对RFI做出回应。LBMA目前已向与安永关联的潜在数据提供商发起建议征询(RFP)，相关结果有望在3月公布。
Gornall称，LBMA将通过RFP辩论资助该枢纽的方式，资金来源可能会是上述数据库出售数据所得。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。