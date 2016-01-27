全球贵金属：伦敦金银市场协会(LBMA)拟为伦敦黄金市场创建中心枢纽

路透伦敦1月26日 - 伦敦金银市场协会(LBMA)咨询师、前主席David Gornall周二刊登在该协会贸易杂志《The Alchemist》的一篇社论称，LBMA正计划创建一个显示伦敦黄金市场交易的中心枢纽。目前伦敦黄金市场规模总计5万亿(兆)美元。

Gornall称，该协会还一致认同，有必要设立针对黄金、白银、铂金和钯金的现货交易以及非现金结算远期的自愿申报系统，并希望创建一个收集并存储交易信息的数据库。

但在创建一个专有的集中交易平台这一关键议题方面，未能达成一致。

该协会于去年底完成了信息征询(RFI)阶段，针对在市场呈分散化、监管压力渐增以及流动性不断萎缩背景下，如何改革黄金产业征询意见。

稍早前，LBMA已委任咨询机构安永评估伦敦黄金市场并给出进一步发展的建议。

约有17家交易所、技术团体及其它机构对RFI做出回应。LBMA目前已向与安永关联的潜在数据提供商发起建议征询(RFP)，相关结果有望在3月公布。

Gornall称，LBMA将通过RFP辩论资助该枢纽的方式，资金来源可能会是上述数据库出售数据所得。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)