重发-中国汇市：人民币早盘窄幅整理，避险情绪提升致成交扩大近一倍

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
(删掉内文赘字)
* 人民币早盘延续窄幅波动
* 中间价小幅调升
* 受股市影响，汇市成交扩大近一倍
* 料市场维稳仍将持续
路透北京1月27日 - 人民币兑美元即期 周三早盘延续窄幅整理，中间价亦续小幅调升。交易员称，央行维稳意图明显，但汇率政策不清晰导致市场方向不明，避险情绪提升，受昨日股市下挫影响今日购汇量扩大近一倍。
他们并指出，美联储议息会议在即，国际外汇市场谨慎情绪升温，离岸人民币 波动亦收窄。由于监管层打击跨境套利举措频出，套利盘有所下降。
“股市异动，大家又不安分了，结果纷纷被镇压。”一股份行交易员称，“市场越不稳定越要稳定，要从中国人的想法去理解市场。”
他并表示，市场目前没有清晰的汇率政策，导致市场预期不稳，“如果预期管理不好，一会这样一会那样，大家一慌肯定就是买美元避险。”
一位接近监管层的人士称，中国的外汇储备主要用于平衡国际收支，干预外汇市场，为经济调整赢得时间。
北京时间11:55，人民币兑美元 即期报6.5797元，上日收报6.5797元。今日人民币兑美元中间价 报6.5533元，上日中间价为6.5548元。人民币兑美元即期成交额 为119.1亿美元，上日半日为59.89亿美元。
全球汇市方面，美元周三亚洲盘初表现偏弱，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决议，在此同时油价反弹带动加元等货币出现空头回补涨势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.865元, 上日尾盘为6.8615元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6121/6.6131元, 上一交易日尾盘报6.6135元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5798；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。