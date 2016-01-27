重发-中国汇市：人民币早盘窄幅整理，避险情绪提升致成交扩大近一倍

(删掉内文赘字)

* 人民币早盘延续窄幅波动

* 中间价小幅调升

* 受股市影响，汇市成交扩大近一倍

* 料市场维稳仍将持续

路透北京1月27日 - 人民币兑美元即期 周三早盘延续窄幅整理，中间价亦续小幅调升。交易员称，央行维稳意图明显，但汇率政策不清晰导致市场方向不明，避险情绪提升，受昨日股市下挫影响今日购汇量扩大近一倍。

他们并指出，美联储议息会议在即，国际外汇市场谨慎情绪升温，离岸人民币 波动亦收窄。由于监管层打击跨境套利举措频出，套利盘有所下降。

“股市异动，大家又不安分了，结果纷纷被镇压。”一股份行交易员称，“市场越不稳定越要稳定，要从中国人的想法去理解市场。”

他并表示，市场目前没有清晰的汇率政策，导致市场预期不稳，“如果预期管理不好，一会这样一会那样，大家一慌肯定就是买美元避险。”

一位接近监管层的人士称，中国的外汇储备主要用于平衡国际收支，干预外汇市场，为经济调整赢得时间。

北京时间11:55，人民币兑美元 即期报6.5797元，上日收报6.5797元。今日人民币兑美元中间价 报6.5533元，上日中间价为6.5548元。人民币兑美元即期成交额 为119.1亿美元，上日半日为59.89亿美元。

全球汇市方面，美元周三亚洲盘初表现偏弱，市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率决议，在此同时油价反弹带动加元等货币出现空头回补涨势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.865元, 上日尾盘为6.8615元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6121/6.6131元, 上一交易日尾盘报6.6135元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5798；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。