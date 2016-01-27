中国债市动态：情绪仍偏空收益率震荡走升，一级国债需求尚可但提振有限

路透上海1月27日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率震荡走升。交易员表示，降准等政策宽松预期修正引发的现券小幅调整行情仍在延续，收益率一度上行3-5个基点，偏空情绪续发酵；但随后一级国债招标结果显示需求尚可，市场情绪略回稳。

交易员并指出，目前股市暴跌以及流动性暂宽松局面短期一定程度限制收益率上行幅度，不过春节资金面临扰动、节后资金到期量大及届时地方债等供给因素将添利空因素，多空交织下预计现券将维持区间震荡。

“10年债收益率大概上了5个点吧，情绪还是不好，后来有基金买了些7、10年国债，再加上一级需求还可以，市场稍微好转一点，”上海一银行交易员表示。

财政部上午招标的三年和10年期国债，中标利率分别为2.55%和2.85%。其中三年期品种略低于预期，10年期与预测均值一致；两期债边际中标利率为2.58%和2.88%，对应投标倍数2.82倍和3.32倍。

上述上海交易员并表示，中国股市大跌，如果短期资金面不出现特别紧张的话，现券收益率上行幅度应该不会太大，但继续下行也明显乏力。

中国股市沪综指周三早盘收跌近3%。分析师指出，虽然国际油价和海外股市均出现反弹，但A股市场明显缺乏信心，稍作反弹后继续下跌，大盘轻松跌破2,700点整数关口，场内看空气氛弥漫。

上海一券商交易员表示，若不是中国股市近期暴跌，估计现券这一波调整幅度更大，考虑到节后资金不一定乐观，加上地方债之类也将要落地了，预计现券调整行情还远未结束；不过经济基本面仍疲弱，整体看债市风险应该有限，惟收益率震荡波动幅度将加大。

国家统计局周三公布，2015年规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，为多年来首次下降。其中，12月份利润同比下降4.7%，也是年内第二大降幅。

剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.1450%/3.1250%，上日尾盘为3.0950%/3.0700%。