版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 13:11 BJT

《全球汇市》美元静待美联储会议结果，澳元受通胀数据提振持坚

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0860 1.0869 -0.08 +0.00 1.0860

美元/日圆 118.23 118.41 -0.15 -1.72 120.30

欧元/日圆 128.42 128.69 -0.21 -1.57 130.47

美元/瑞郎 1.0167 1.0165 +0.02 +1.49 1.0018

英镑/美元 1.4340 1.4350 -0.07 -2.70 1.4738

美元/加元 1.4119 1.4114 +0.04 +2.02 1.3839

美元/离岸人民币 6.6131 6.6086 +0.07 +0.69 6.5680

澳元/美元 0.7012 0.7002 +0.14 -3.62 0.7275

新西兰元/美元 0.6481 0.6497 -0.25 -5.04 0.6825

澳元/日圆 82.940 82.900 +0.05 -5.34 87.620

新西兰元/日圆 76.630 76.910 -0.36 -6.53 81.980

英镑/日圆 169.58 169.88 -0.18 -4.31 177.22

澳元/新西兰元 1.0819 1.0773 +0.43 +1.45 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/张荻/王兴亚/汪红英/王丽鑫/张若琪/杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐