台湾金融：台新金请求财政部165亿台币赔偿诉讼，一审遭驳回

路透台北4月27日 - 台湾争议许久的台新金控 与彰化银行 经营权之争，台新金控向财政部提起民事诉讼，周三台北地方法院一审宣判，台新金请求财政部赔偿逾165亿台币本息及改派三席董事，皆予以驳回。

不过，台北地方法院发布新闻稿开宗明义，确认财政部在台新金仍属彰银最大股东期间内，不得妨碍台新金指派的代表人当选彰银全体董事席次过半的两造契约关系存在。

台新金控对该判决表示，台北地院今日判决确认本公司与财政部间契约关系存在，足证本公司依据2005年公告及公函而主张与财政部间具有民事契约关系为有理由，本公司对此部份表示欣慰。

“明年6月彰银董事将改选，到时候财政部不能再妨碍台新金取得过半席次。”台新金控财务长林维俊对路透说。同时他也强调目前台新金持股彰银22.5%股权，为彰银最大股东。

他并称，将在收到判决书后进行研议妥适方案，以继续维护全体股东及本公司的权益。

台新金控认为，财政部于彰银第24届董事改选时，不只未依约积极支持本公司取得过半数董事席次，反而违约提名4席普董候选人、促使泛公股加码持股彰银、委托16家券商强力征求委托书，致妨碍本公司取得过半数董事席次。

台湾官民共治的彰化银行已于2014年12月召开股东会进行董事改选，第二大股东--财政部取得其中过半席次，包括四席一般董事、两席独立董事，在与台新金控的竞争中取得更有利席位。

上次总计改选九位董事，包括六位一般董事及三位独立董事，攸关并购等重大议案的独立董事由财政部取得两席，一般董事则由台新金取得二席、财政部取得四席。