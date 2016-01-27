《中国企业债发行日程表》--1月27日

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 大理海东 5 7 1/22簿记建档 6.01% AA- 1/25-1/28 申万宏源证券 开发投资 (第3-7每年末还20%本金/大理经济开发投资集团提供担保) ========================================================================================= 广州地铁集团 25 永续 1/25簿记建档 4.28% AAA 1/26-1/28 海通证券
(可追加至多15亿元/每3年重置一次票面利率) 广州证券 ========================================================================================= 高密市国有 15 7 1/25簿记建档 *4.69% AA 1/26-1/29 申万宏源证券 资产经营投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 宁乡经济技术 15 7 1/26簿记建档 *3.87% AA 1/27-1/28 财富证券 开发区建设投资 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 吉林城市 21.5 7 1/26簿记建档 *3.80% AA+ 1/27-1/28 平安证券 建设控股集团 (第3-7每年末还20%本金/中证信用增进公司提供担保) 长城证券 ========================================================================================= 岳阳城市建设 21 10 1/26簿记建档 *4.80% AA 1/27-1/28 东方花旗证券 投资城市地下综合管廊建设专项债券 (第3-10年末每年末还7.5%-15%不等本金) ========================================================================================= 北京首都公路 12 12 1/26簿记建档 *3.30% AAA 1/27-1/29 海通证券 发展集团 (第3、6、9年末分别附发行人调整票面利率选择权、发行人转售权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 瑞安国有 4.5 7 1/26簿记建档 *4.56% AA 1/27-1/29 上海证券 资产投资集团 (第3-7每年末还20%本金/温州市交通投资集团担保) 国开证券 ========================================================================================= 吉安井冈山 8.5 7 1/26簿记建档 *4.87% AA 1/27-1/29 申万宏源证券 开发区金庐陵经济发展公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 长沙市雨花 至多14 7 1/27簿记建档 上限4.30% AA 1/28-1/29 财富证券 城市建设投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 浙江富春 15 7 1/26簿记建档 *4.76% AA 1/27-2/1 东北证券 山居集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 泸州兴阳 10 7 1/27簿记建档 上限5.00% AA 1/28-2/1 华英证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 上饶市国有资产 11.8 7 1/28簿记建档 *上限5.60% AA 1/29-2/1 恒泰长财证券 经营公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 六盘水市保障房 22 7 1/28簿记建档 *区间4.5%-6.2% AA 1/29-2/1 五矿证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 平潭综合实验区 15 7 1/28簿记建档 *上限4.50% AA 1/29-2/2 国开证券 交通投资集团 (第3-7每年末还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 瓦房店沿海 15 7 1/29簿记建档 -- AA 2/1-2/2 渤海证券 项目开发公司 (第3-7每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 娄底市万宝新区 5 7 1/29簿记建档 -- AA 2/1-2/2 恒泰长财证券 开发投资公司 (第3-7每年末还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 大连普湾工程 28 7 1/29簿记建档 -- AA+ 2/1-2/2 平安证券 项目管理公司 (第3-7每年末还20%本金/发行人承担差额补足义务) ========================================================================================= 贵阳观山湖 15 7 1/27簿记建档 上限5.70% AA 1/28-2/3 湘财证券 建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 江西省铁路 25 15 1/29簿记建档 上限4.20% AA+ 2/1-2/3 天风证券 投资集团 5 永续 上限4.50% (15年期品种在第五、10年末附发行人调整利率和投资者回售选择权/永续品种每五年为重定价周期) ========================================================================================= 四川阆中名城 10 7 1/29簿记建档 -- AA- 2/1-2/3 国信证券 经营投资公司 (第3-7每年末还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 广州金融控股 10 10 2/1簿记建档 -- AAA 2/2-2/4 广发证券 集团城市停车场建设专项债 (第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 诸暨市经济 8 4 1/25簿记建档 *4.87% AA 1/26-1/28 中信建投证券 开发总公司 (第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 重庆合川工业 5 4 1/28簿记建档 *上限6.00% AA 1/29-2/1 华泰联合证券 投资集团 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================== 西安投资控股 4 4 1/28簿记建档 *上限5.00% AA 1/29-2/2 海通证券
(第3年期末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。