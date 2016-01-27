版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 13:37 BJT

新兴汇市：油价反弹提振亚币上扬，等待美联储政策会议

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 118.32 118.43 +0.09 +1.67 120.30

坡元 1.4269 1.4265 -0.03 -0.66 1.4175

台币 33.624 33.725 +0.30 -1.66 33.066

韩元 1201.70 1204.20 +0.21 -2.23 1174.95

泰铢 35.82 35.90 +0.22 +0.56 36.02

菲律宾披索 47.89 48.00 +0.23 -2.07 46.90

印尼卢比 13880.00 13895.00 +0.11 -0.68 13785.00

印度卢比 67.94 67.83 -0.16 -2.63 66.15

马币 4.2460 4.2915 +1.07 +1.04 4.2900

人民币 6.5797 6.5818 +0.03 -1.33 6.4921

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 王丽鑫/李春喜/张若琪/杜明霞/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐