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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 14:16 BJT

日本股市：随美股反弹至近两周高位，关注美联储会议动向

路透东京1月27日 - 日本日经指数周三随美股反弹而升至近两周高位，然而在美联储今日稍晚发布会议声明前，投资人则心存戒慎。

日经指数 收高2.7%至17,163.92点，为1月14日以来最高收位。

东证股价指数 上涨3.0%至1,400.70点，33个分项指数全部上扬。

JPX-日经400指数 上涨2.9%至12,629.20点。（完）

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