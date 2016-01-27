日本股市：随美股反弹至近两周高位，关注美联储会议动向

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透东京1月27日 - 日本日经指数周三随美股反弹而升至近两周高位，然而在美联储今日稍晚发布会议声明前，投资人则心存戒慎。
日经指数 收高2.7%至17,163.92点，为1月14日以来最高收位。
东证股价指数 上涨3.0%至1,400.70点，33个分项指数全部上扬。
JPX-日经400指数 上涨2.9%至12,629.20点。（完）
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。