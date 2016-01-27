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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 14:33 BJT

台湾债市：10年公债殖利率微幅收高，盘整等候FOMC利率决议

* 10年公债殖利率微收高，年前不脱盘整格局
    * 关注FOMC声明研判升息步伐，但台债波动料小
    * 明日104/12期殖利率暂看0.97-1.01%

    路透台北1月27日 - 台湾指标10年公债 殖利率周三微幅收高，不脱量缩盘整格局。交易员指
出，美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议变数当前，且农历春节封关前交投意愿低落，使得市况相对冷清
。
    
    他们表示，FOMC即将宣布利率决议，将关注会后声明对今年升息的态度是偏向鹰派还是鸽派。惟台债因有
春节长假因素干扰，预料反映也不明显。
        
    〞就看FED是站在美国，还是以外的角度看景气。〞一位大型证券交易主管说。
    
    另一大型票券商交易员则称，美国的经济似乎未受近期全球金融市场扰动而转为不佳，不过后续变化仍有
待观察，这也是影响FOMC会后声明内容的关键。
    
    虽然盘面指标券交易冷清，但交易员指出，低增长、低通膨的大环境，让殖利率曲线平滑化的趋势延续，
实质买盘仍稳定地敲进长天期冷券，让台债多头形成一道强力屏障。
    
    〞台债愈冷愈开花，愈冷的券大家愈爱。〞一位大型票券商交易员称。
    
    大型证券商交易主管也指出，买盘对10年期以下的中短券兴趣缺缺，低利率的环境为了提高投资报酬率，
只能买长债。

    不过另一证券商交易主管认为，虽然今年景气仍旧不佳，但因为去年表现太差，整体而言，只有第一季对
债市比较有利，第三季经济应该会转为正成长，债市多头将会承压。   
    
    交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%；10年券104/12期殖利率则介于
0.97-1.01%间。     
     
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    +0.00     0.6000%  0.6000-0.6000%       0.5
 10  104/12                    +0.56     0.9850%  0.9766-0.9850%      34.0
 
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  30    104/11                      没有成交
  20    105/02                      没有成交
  10    104/12                       0.9850%
   5    104/13                       0.6000%
   3     105/1                       0.4700%
   2    104/10                      没有成交
 (完)         


 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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