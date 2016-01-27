台湾债市：10年公债殖利率微幅收高，盘整等候FOMC利率决议

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
* 10年公债殖利率微收高，年前不脱盘整格局 * 关注FOMC声明研判升息步伐，但台债波动料小 * 明日104/12期殖利率暂看0.97-1.01% 路透台北1月27日 - 台湾指标10年公债 殖利率周三微幅收高，不脱量缩盘整格局。交易员指 出，美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议变数当前，且农历春节封关前交投意愿低落，使得市况相对冷清 。 他们表示，FOMC即将宣布利率决议，将关注会后声明对今年升息的态度是偏向鹰派还是鸽派。惟台债因有 春节长假因素干扰，预料反映也不明显。 〞就看FED是站在美国，还是以外的角度看景气。〞一位大型证券交易主管说。 另一大型票券商交易员则称，美国的经济似乎未受近期全球金融市场扰动而转为不佳，不过后续变化仍有 待观察，这也是影响FOMC会后声明内容的关键。 虽然盘面指标券交易冷清，但交易员指出，低增长、低通膨的大环境，让殖利率曲线平滑化的趋势延续， 实质买盘仍稳定地敲进长天期冷券，让台债多头形成一道强力屏障。 〞台债愈冷愈开花，愈冷的券大家愈爱。〞一位大型票券商交易员称。 大型证券商交易主管也指出，买盘对10年期以下的中短券兴趣缺缺，低利率的环境为了提高投资报酬率， 只能买长债。 不过另一证券商交易主管认为，虽然今年景气仍旧不佳，但因为去年表现太差，整体而言，只有第一季对 债市比较有利，第三季经济应该会转为正成长，债市多头将会承压。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%；10年券104/12期殖利率则介于 0.97-1.01%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.00 0.6000% 0.6000-0.6000% 0.5 10 104/12 +0.56 0.9850% 0.9766-0.9850% 34.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/02 没有成交 10 104/12 0.9850% 5 104/13 0.6000% 3 105/1 0.4700% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。