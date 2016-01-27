台湾债市：10年公债殖利率微幅收高，盘整等候FOMC利率决议

* 10年公债殖利率微收高，年前不脱盘整格局 * 关注FOMC声明研判升息步伐，但台债波动料小 * 明日104/12期殖利率暂看0.97-1.01% 路透台北1月27日 - 台湾指标10年公债 殖利率周三微幅收高，不脱量缩盘整格局。交易员指 出，美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议变数当前，且农历春节封关前交投意愿低落，使得市况相对冷清 。 他们表示，FOMC即将宣布利率决议，将关注会后声明对今年升息的态度是偏向鹰派还是鸽派。惟台债因有 春节长假因素干扰，预料反映也不明显。 〞就看FED是站在美国，还是以外的角度看景气。〞一位大型证券交易主管说。 另一大型票券商交易员则称，美国的经济似乎未受近期全球金融市场扰动而转为不佳，不过后续变化仍有 待观察，这也是影响FOMC会后声明内容的关键。 虽然盘面指标券交易冷清，但交易员指出，低增长、低通膨的大环境，让殖利率曲线平滑化的趋势延续， 实质买盘仍稳定地敲进长天期冷券，让台债多头形成一道强力屏障。 〞台债愈冷愈开花，愈冷的券大家愈爱。〞一位大型票券商交易员称。 大型证券商交易主管也指出，买盘对10年期以下的中短券兴趣缺缺，低利率的环境为了提高投资报酬率， 只能买长债。 不过另一证券商交易主管认为，虽然今年景气仍旧不佳，但因为去年表现太差，整体而言，只有第一季对 债市比较有利，第三季经济应该会转为正成长，债市多头将会承压。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.59-0.61%；10年券104/12期殖利率则介于 0.97-1.01%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.00 0.6000% 0.6000-0.6000% 0.5 10 104/12 +0.56 0.9850% 0.9766-0.9850% 34.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/02 没有成交 10 104/12 0.9850% 5 104/13 0.6000% 3 105/1 0.4700% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)