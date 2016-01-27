《汇市简讯》欧元/美元继续区间波动，维持在隔夜高点1.0875下方

* 欧元/美元仍然呈区间波动，亚洲盘在1.0851-72之间，美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议结果出炉前交投清淡

* 从大约1.0900往上仍挂有大量卖单，1.0850下方存在一些买兴

* 100小时移动均线切入位1.0872和日线图一目均衡转换线1.0880上方存在阻力

* 支撑位在小时图一目均衡基准线1.0846，在1.0800之前挂有买单

* 今日有13亿欧元行权价1.0825-55、24亿欧元1.0800和19亿欧元1.0700-50的期权到期