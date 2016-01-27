《汇市简讯》欧元/美元继续区间波动，维持在隔夜高点1.0875下方

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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0628GMT
* 欧元/美元仍然呈区间波动，亚洲盘在1.0851-72之间，美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议结果出炉前交投清淡
* 从大约1.0900往上仍挂有大量卖单，1.0850下方存在一些买兴
* 100小时移动均线切入位1.0872和日线图一目均衡转换线1.0880上方存在阻力
* 支撑位在小时图一目均衡基准线1.0846，在1.0800之前挂有买单
* 今日有13亿欧元行权价1.0825-55、24亿欧元1.0800和19亿欧元1.0700-50的期权到期
* 美联储料将维持政策不变，但有关未来行动的线索成关注焦点(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f