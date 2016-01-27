国际油市：获利了结打击油价下跌，稍晚美国将公布官方库存数据

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
美国原油 下跌0.46美元至每桶30.99美元，略微升离30.30美元的盘中低位。油价周二收高1.11美元至31.45美元。
“那种正面人气是源于强劲的美国公司业绩，以及石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯考虑减产的消息。但我们认为这些产油国达成协议的可能性极低，”澳新银行在周三的报告中表示。
“但美国原油库存上升，近期可能仍会给油市带来压力。按当前的增速，美国原油库存将在下个月刷新去年4月触及的历史新高。”
美国石油协会(API)公布，截至1月22日当周美国原油库存大幅增加1,140万桶，至4.966亿桶，路透调查的分析师预计为增加330万桶。库欣原油库存减少66.4万桶。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 李春喜/龚芳; 审校 孙茉莉/高琦)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。