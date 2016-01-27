国际油市：获利了结打击油价下跌，稍晚美国将公布官方库存数据

美国原油 下跌0.46美元至每桶30.99美元，略微升离30.30美元的盘中低位。油价周二收高1.11美元至31.45美元。

“那种正面人气是源于强劲的美国公司业绩，以及石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯考虑减产的消息。但我们认为这些产油国达成协议的可能性极低，”澳新银行在周三的报告中表示。

“但美国原油库存上升，近期可能仍会给油市带来压力。按当前的增速，美国原油库存将在下个月刷新去年4月触及的历史新高。”

美国石油协会(API)公布，截至1月22日当周美国原油库存大幅增加1,140万桶，至4.966亿桶，路透调查的分析师预计为增加330万桶。库欣原油库存减少66.4万桶。(完)

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