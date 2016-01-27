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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 14:44 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲股市及亚币持坚，市场等待美联储决定

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* 欧元/美元跌0.11%，美元/日圆持平，澳元/美元涨0.6%，新西兰元/美元跌0.25%

* 美元/离岸人民币跌0.02%，美元/印度卢比涨0.25%，美元/马币跌1.32%，美元/印尼卢比跌0.25%

* 日经指数涨2.72%，中国沪综指跌0.27%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.76%，美国指标公债收益率报1.9941%，西德克萨斯中质油(WTI)跌1.4%

* 市场动荡之际，美联储料维持利率不变

* 澳洲第四季通胀偏低提供降息余地，但央行未必采取行动 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张若琪)

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