《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲股市及亚币持坚，市场等待美联储决定

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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* 欧元/美元跌0.11%，美元/日圆持平，澳元/美元涨0.6%，新西兰元/美元跌0.25%
* 美元/离岸人民币跌0.02%，美元/印度卢比涨0.25%，美元/马币跌1.32%，美元/印尼卢比跌0.25%
* 日经指数涨2.72%，中国沪综指跌0.27%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.76%，美国指标公债收益率报1.9941%，西德克萨斯中质油(WTI)跌1.4%
* 市场动荡之际，美联储料维持利率不变
* 澳洲第四季通胀偏低提供降息余地，但央行未必采取行动 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张若琪)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。