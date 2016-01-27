全球金市：金价接近12周高位，美元在美联储会议结束前下滑

华侨银行分析师Barnabas Gan说：“考虑到增长风险，全球经济形势似乎没有给美联储在短期内加息的理由。”

0630 GMT，现货金 持平于每盎司1,119.46美元，距离周二高位1,122.90美元不远，后者也是11月3日以来的最高水准。

在全球经济增长忧虑持续，使得避险情绪仍盛行之际，“如果金价触及1,150美元，甚或1,200美元，我都不会感到惊奇，”Gan说。

今年在股市和油市大跌的情况下，黄金的避险魅力重现，本月迄今其已上涨近6%。而2015年则下跌10.4%。

美国2月期金 几乎未见变动，每盎司为1,120美元。

美元兑一篮子货币下降，投资者等待着1900GMT将公布的美联储政策声明。

周二数据显示，12月香港净流入中国黄金量达到逾两年高位，因投资者对股市和汇率下跌失去信心。(完)

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