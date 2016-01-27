全球金市：金价接近12周高位，美元在美联储会议结束前下滑

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
华侨银行分析师Barnabas Gan说：“考虑到增长风险，全球经济形势似乎没有给美联储在短期内加息的理由。”
0630 GMT，现货金 持平于每盎司1,119.46美元，距离周二高位1,122.90美元不远，后者也是11月3日以来的最高水准。
在全球经济增长忧虑持续，使得避险情绪仍盛行之际，“如果金价触及1,150美元，甚或1,200美元，我都不会感到惊奇，”Gan说。
今年在股市和油市大跌的情况下，黄金的避险魅力重现，本月迄今其已上涨近6%。而2015年则下跌10.4%。
美国2月期金 几乎未见变动，每盎司为1,120美元。
美元兑一篮子货币下降，投资者等待着1900GMT将公布的美联储政策声明。
周二数据显示，12月香港净流入中国黄金量达到逾两年高位，因投资者对股市和汇率下跌失去信心。(完)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。