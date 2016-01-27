表格：外资在韩国股市买超290亿韩元，此前曾连续14日卖超

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透首尔1月27日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0721GMT，外资在韩国股市买超290亿韩元，此前曾连续14日卖超。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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1月27日 29.0 274.4 -305.7
^1月26日 -188.8 -136.4 317.2
1月25日 -82.7 257.6 -186.0
1月22日 -156.4 346.1 -201.3
1月21日 -297.4 315.6 -27.1
1月20日 -228.3 -84.2 300.4
1月19日 -279.8 177.2 87.9
1月18日 -349.8 318.6 12.1
1月15日 -218.2 -68.0 251.7
1月14日 -372.4 43.6 295.7
1月13日 -49.9 220.6 -188.5
1月12日 -219.8 -1.5 144.1
1月11日 -113.6 86.1 256.9
1月 8日 -149.2 123.2 -47.2
1月 7日 -269.3 7.9 184.4
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本月以来 -3,130.5 1,564.5 1,429.8
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今年以来 -3,130.5 1,564.5 1,429.8
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注：^ 1月26日为修正后数据。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。