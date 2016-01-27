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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 15:29 BJT

表格：外资在韩国股市买超290亿韩元，此前曾连续14日卖超

路透首尔1月27日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0721GMT，外资在韩国股市买超290亿韩元，此前曾连续14日卖超。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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1月27日 29.0 274.4 -305.7

^1月26日 -188.8 -136.4 317.2

1月25日 -82.7 257.6 -186.0

1月22日 -156.4 346.1 -201.3

1月21日 -297.4 315.6 -27.1

1月20日 -228.3 -84.2 300.4

1月19日 -279.8 177.2 87.9

1月18日 -349.8 318.6 12.1

1月15日 -218.2 -68.0 251.7

1月14日 -372.4 43.6 295.7

1月13日 -49.9 220.6 -188.5

1月12日 -219.8 -1.5 144.1

1月11日 -113.6 86.1 256.9

1月 8日 -149.2 123.2 -47.2

1月 7日 -269.3 7.9 184.4

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本月以来 -3,130.5 1,564.5 1,429.8

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今年以来 -3,130.5 1,564.5 1,429.8

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注：^ 1月26日为修正后数据。(完) (编译 白云; 审校 于春红)

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