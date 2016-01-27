金属期市：伦铜在美联储决议前小涨，因中国进口数据好于预期

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
悉尼AME Group的Matt Fusarelli表示，由于铜价下跌至逾六年低点，铜制品生产商一直在囤积库存。
Fusarelli也说，并不预期进口增加的情况会延续至2016年。
0704 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%至每吨4,544.50美元；上日上扬2.7%，当时盘中一度高见每吨4,554.50美元，为1月8日来最强劲水平。
上海期铜 劲升2.2%至每吨35,780元人民币(5,439美元)。
其他金属也获得良好支撑，沪锌 大涨2.5%，追随周二LME期锌将近5%涨幅，当时系受中国12月进口跳升推动。沪锡 大涨3.1%，因去年中国进口劲扬将近20%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 孙茉莉/白云)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。