金属期市：伦铜在美联储决议前小涨，因中国进口数据好于预期

悉尼AME Group的Matt Fusarelli表示，由于铜价下跌至逾六年低点，铜制品生产商一直在囤积库存。

Fusarelli也说，并不预期进口增加的情况会延续至2016年。

0704 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小涨0.1%至每吨4,544.50美元；上日上扬2.7%，当时盘中一度高见每吨4,554.50美元，为1月8日来最强劲水平。

上海期铜 劲升2.2%至每吨35,780元人民币(5,439美元)。

其他金属也获得良好支撑，沪锌 大涨2.5%，追随周二LME期锌将近5%涨幅，当时系受中国12月进口跳升推动。沪锡 大涨3.1%，因去年中国进口劲扬将近20%。(完)

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