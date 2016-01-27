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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 15:49 BJT

日本债市：价格持稳，投资者等待美联储及日本央行会议决定

指标10年期日债收益率 持平于0.215%，10年期公债3月期货 上涨0.03点，收报149.58。

20年期日债收益率 下滑1个基点至0.905%。30年期日债收益率 下跌2个基点至1.145%，稍早曾触及1.140%的一年低点。

公债涨势因日股上涨受抑，后者吸收了日债的部分避险胃纳。日经指数 收涨2.7%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 龚芳/高琦)

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