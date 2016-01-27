日本债市：价格持稳，投资者等待美联储及日本央行会议决定

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
指标10年期日债收益率 持平于0.215%，10年期公债3月期货 上涨0.03点，收报149.58。
20年期日债收益率 下滑1个基点至0.905%。30年期日债收益率 下跌2个基点至1.145%，稍早曾触及1.140%的一年低点。
公债涨势因日股上涨受抑，后者吸收了日债的部分避险胃纳。日经指数 收涨2.7%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 龚芳/高琦)
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路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。