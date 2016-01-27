人民币衍生品：资金面宽松致掉期曲线下行，期权波动率亦略下调

路透北京1月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三下行，期权波动率 亦较上周五回落。交易员称，本周资金面大为宽松，长端受短端影响亦下行。人民币即期汇率连日维稳，期权波动率呈下调趋势。

他们并表示，近期央行为缓解市场流动性压力，通过多种工具定向投放，资金面明显宽裕。另外远掉市场的成交亦较为活跃，或受即期市场平稳自营减头寸的影响。

外汇占款大降、年度缴税，以及将开始的CNH缴存准等影响集中发酵，中国央行除在公开市场放巨量进行逆回购外，亦通过SLO和MLF，伴以SLF多管齐下，加上国库现金定存招标，按需足额提供流动性支持。

“现在的掉期曲线趋向于利率平价，偶尔受到升贬值预期影响，目前市场比较均衡。”一股份行交易员表示，“不排除资金充裕后利率更下，那掉期就会继续往下。”

另有交易员表示，掉期曲线下行，也有央行通过掉期市场获取美元进而在即期市场维稳的因素。

北京时间15:50，美元/人民币一周期掉期 报27个点子，一个月期 报139个点子，一年期 报1,040点子，较上周五分别下降23.94%、11.46%和7.14%。

而境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为4.700/5.000，6个月期的平价期权 报价为4.575/4.925，较上周五均回落。

中国银行间市场周三早盘主要回购利率波动不大，供需较为充裕，跨年期限融资难度亦暂有限。交易员称，随着央行加大流动性投放，机构对资金面的预期更趋平稳，尽管春节假期渐近，货币市场仍呈压力趋缓的向好局面。