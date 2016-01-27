人民币衍生品：资金面宽松致掉期曲线下行，期权波动率亦略下调

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透北京1月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三下行，期权波动率 亦较上周五回落。交易员称，本周资金面大为宽松，长端受短端影响亦下行。人民币即期汇率连日维稳，期权波动率呈下调趋势。
他们并表示，近期央行为缓解市场流动性压力，通过多种工具定向投放，资金面明显宽裕。另外远掉市场的成交亦较为活跃，或受即期市场平稳自营减头寸的影响。
外汇占款大降、年度缴税，以及将开始的CNH缴存准等影响集中发酵，中国央行除在公开市场放巨量进行逆回购外，亦通过SLO和MLF，伴以SLF多管齐下，加上国库现金定存招标，按需足额提供流动性支持。
“现在的掉期曲线趋向于利率平价，偶尔受到升贬值预期影响，目前市场比较均衡。”一股份行交易员表示，“不排除资金充裕后利率更下，那掉期就会继续往下。”
另有交易员表示，掉期曲线下行，也有央行通过掉期市场获取美元进而在即期市场维稳的因素。
北京时间15:50，美元/人民币一周期掉期 报27个点子，一个月期 报139个点子，一年期 报1,040点子，较上周五分别下降23.94%、11.46%和7.14%。
而境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为4.700/5.000，6个月期的平价期权 报价为4.575/4.925，较上周五均回落。
中国银行间市场周三早盘主要回购利率波动不大，供需较为充裕，跨年期限融资难度亦暂有限。交易员称，随着央行加大流动性投放，机构对资金面的预期更趋平稳，尽管春节假期渐近，货币市场仍呈压力趋缓的向好局面。
人民币兑美元即期 周三早盘延续窄幅整理，中间价亦续小幅调升。交易员称，央行维稳意图明显，但汇率政策不清晰导致市场方向不明，避险情绪提升，受昨日股市下挫影响今日购汇量扩大近一倍。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。