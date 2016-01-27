台湾金融：市场不确定性犹存，惟美国升息海外市场仍有空间--台银董事长

路透台北1月27日 - 台湾金控公司兼台银董事长李纪珠周三指出，台湾银行去年税前净利达到105.11亿台币，为近年首次突破百亿大关，并创历史新高；展望未来，新的一年不确定性仍犹存，但美国在升息，部分海外市场仍有发挥的空间。

一位不愿具名台银主管即表示，由于评估美国将升息，中国经济成长趋缓，人民币汇率不确定性较高，去年中起台银在外币投资部位上即调降人民币投资比重，转进美元部位，目前美元占比已逾90%。

〞今年上半年美元独强态势不变，我们在外币投资布局上还是以美元为主。〞该不愿具名主管说。

台湾金控集团今天举行2016年新春记者会；李纪珠指出，去年台银海外(含OUB；即国际金融业务分行)税前盈余占全行的比重近五成，高于同业平均35.37%，去年台银税前盈税更是突破百亿台币大关。

另为因应台湾高龄化社会来临，继合作金库银行及土地银行等两大公股之后；台银总经理萧长瑞今天亦指出，预计最快于今年3月底开办〞以房养老〞(逆向抵押贷款)业务。

展望今年，台湾金控在提供给媒体的书面资料中指出，根据各主要机构预测，今年全球经济可望温和成长，惟中国经济成长进一步放缓、全球央行货币政策动向分歧及不确定性、新兴市场资本外流、债务危机，及地缘政治纷扰等，仍是影响全球景气潜在风险。

而在台湾方面，台银称，料今年出口可望随国际景气好转而回升，内需将续呈温和成长，经济成长可望高于去年。对金融业而言，新的一年经济虽不确定性犹存，却仍具发展契机。

台湾银行是台湾最大的银行，根据台湾金管会统计至去年第三季止，资产总额达到4兆7,490亿台币。(完)