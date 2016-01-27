台湾金融：市场不确定性犹存，惟美国升息海外市场仍有空间--台银董事长

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
路透台北1月27日 - 台湾金控公司兼台银董事长李纪珠周三指出，台湾银行去年税前净利达到105.11亿台币，为近年首次突破百亿大关，并创历史新高；展望未来，新的一年不确定性仍犹存，但美国在升息，部分海外市场仍有发挥的空间。
一位不愿具名台银主管即表示，由于评估美国将升息，中国经济成长趋缓，人民币汇率不确定性较高，去年中起台银在外币投资部位上即调降人民币投资比重，转进美元部位，目前美元占比已逾90%。
〞今年上半年美元独强态势不变，我们在外币投资布局上还是以美元为主。〞该不愿具名主管说。
台湾金控集团今天举行2016年新春记者会；李纪珠指出，去年台银海外(含OUB；即国际金融业务分行)税前盈余占全行的比重近五成，高于同业平均35.37%，去年台银税前盈税更是突破百亿台币大关。
另为因应台湾高龄化社会来临，继合作金库银行及土地银行等两大公股之后；台银总经理萧长瑞今天亦指出，预计最快于今年3月底开办〞以房养老〞(逆向抵押贷款)业务。
展望今年，台湾金控在提供给媒体的书面资料中指出，根据各主要机构预测，今年全球经济可望温和成长，惟中国经济成长进一步放缓、全球央行货币政策动向分歧及不确定性、新兴市场资本外流、债务危机，及地缘政治纷扰等，仍是影响全球景气潜在风险。
而在台湾方面，台银称，料今年出口可望随国际景气好转而回升，内需将续呈温和成长，经济成长可望高于去年。对金融业而言，新的一年经济虽不确定性犹存，却仍具发展契机。
台湾银行是台湾最大的银行，根据台湾金管会统计至去年第三季止，资产总额达到4兆7,490亿台币。(完)
(记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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