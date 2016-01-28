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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：1月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月28日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期2,427亿台币。 
    --99甲2期公债付息13.50亿台币。
    --102甲3期公债付息10.50亿台币。 
         
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。   
    
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    (本提存期)
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)4,545.3亿台币：
     01/29               11.00亿台币
     02/01            7,797.80亿台币
     02/02            1,936.50亿台币
     02/03            4,800.00亿台币
 
    --公债还本付息6亿台币：
   01/29     103甲3期2息          6.00亿台币
   
    --月底军公教薪饷拨款。
    
    **紧缩因素：     
    --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。  
      
    注：*表新增或更新。(完)      

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)

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