更新版 1-中国汇市：人民币收小升，僵持走势提升倒量交易成交明显放大

* 人民币收盘随中间价小升，尾盘疑似央行出手 * 中国股市疲软加剧市场避险情绪 * 僵持走势提升倒量交易，成交明显放大 * 资本市场信心不稳，汇市不具备宽幅波动条件 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月27日 - 人民币兑美元即期 周三收盘小幅上涨，中间价亦续小幅 调升。交易员称，央行仍强调维稳，但中国股市持续疲软亦提振市场避险情绪，另外持续僵 持走势亦提升倒量需求，今日成交创两周来最大；因当前中国资本市场信心仍不稳，汇市暂 不具备宽幅波动条件。 他们并指出，美联储议息会议在即，国际外汇市场谨慎情绪升温，离岸人民币 波动有限，与在岸价差维持在300点子左右波动。若国际美元 走势偏软，人民币波动 区间或小幅扩大，但稳定市场预期仍是当前最重要的目标，恢复此前弹性还需要更多时间。 “稳定汇率预期是央妈当前主要的工作，现在期权波动率什么都下来，美联储马上开会 了，大家也都会谨慎些的，今天量比较大，主要还是有些倒量的交易在。”一中资行交易员 称。 尾盘人民币突然快速升值近50个点子，和昨日尾盘表现截然相反，但整体波动率较之前 略有放大，交易员认为，人民币汇率是否就此慢慢会恢复上涨，还需要观察。 一股份行交易员称，“市场越不稳定越要稳定，要从中国人的想法去理解市场，…如果 预期管理不好，一会这样一会那样，大家一慌肯定就是买美元避险。” 一位接近监管层的人士称，中国的外汇储备主要用于平衡国际收支，干预外汇市场，为 经济调整赢得时间。 全球汇市方面，美元周三动力不足，市场静待美联储利率决议，在此同时澳元走高，因 澳洲此前公布的通胀数据略高于预期。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.578 6.5797 0.06% 中间价 6.5533 6.5548 0.02% 成交额 207.24亿美元 159亿美元 日内波动幅度(pips) 43 日高6.5765 日低6.5808 今年以来升贬幅度 -1.28% 2005年汇改以来升贬幅度 25.82% 一年期美元/人民币掉期 +1,020 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6126 6.6135 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.865 6.8615 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5795；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进)