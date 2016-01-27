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市场报道 | 2016年 1月 27日 星期三 16:40 BJT

全球贵金属：1月26日SPDR黄金持仓增加0.76%，iShares白银持仓持平

路透1月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较上日增加0.76%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量则持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,516,385.4 1月26日 21,353,791.4 1月25日 162,594.0 0.76%

iShares 310,653,669.1 1月26日 311,606,161.1 1月25日 0.0 0.00% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 于春红)

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