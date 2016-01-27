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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 16:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆陷于区间波动，等待美联储及日本央行决议

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* 亚洲盘区间在118.04-47。日经指数脱离盘中高点，但仍收高2.72%

* 支撑位见于周二低点117.65和上周五低点117.54，然后是转换线117.43

* 阻力位是基准线118.66，以及周一/周五盘中高点118.85-88

* 118.95处存在阻力，该水平为123.77-115.97走势的38.2%回档位。市场静待美国联邦公开市场委员会(FOMC)和日本央行会议决议

* 周五将有行权价在119-120的大规模期权到期(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 龚芳)

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