《汇市简讯》美元/日圆陷于区间波动，等待美联储及日本央行决议

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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* 亚洲盘区间在118.04-47。日经指数脱离盘中高点，但仍收高2.72%
* 支撑位见于周二低点117.65和上周五低点117.54，然后是转换线117.43
* 阻力位是基准线118.66，以及周一/周五盘中高点118.85-88
* 118.95处存在阻力，该水平为123.77-115.97走势的38.2%回档位。市场静待美国联邦公开市场委员会(FOMC)和日本央行会议决议
* 周五将有行权价在119-120的大规模期权到期(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 龚芳)
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