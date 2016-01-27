《路透晚报》--1月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：2015年工业企业利润降2.3%为多年来首见，因内外需不足

中国国家统计局周三公布，2015年规模以上工业企业利润总额比上 年下降2.3%，为多年来首次下降。其中，12月份利润同比下降4.7%，也是年内第二大降幅。

--路透调查：中国1月官方制造业PMI料微降至49.6，连续半年处在萎缩区域

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅回落至49.6，连续第六个月处在荣枯线下方，显示经济仍面临下行压力，政策宽松趋势不改。

--两岸经贸：台湾行政院决议将持续进行两岸货贸协商--经济部长

台湾经济部长邓振中周三表示，行政院决议选后持续推动加入跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)，而与中国大陆的货品贸易协商也不会停止寻求机会。

--路透专访：中国经济未来2-3年下行压力不减，今年GDP料增长6.5%--专家

如何看待下行压力仍大的中国经济，中国国家信息中心经济预测部主任、首席经济师祝宝良表示，未来二到三年中国经济下行压力不减，预计今年GDP增幅目标会在6.5%左右，赤字率3%。

【金融】

--中国金融：股市周二大跌当天并无异常的跨境资金流动--央行官员

中国人民银行上海总部副主任张新周三表示，周二股市大跌并非境外做空中国，因当天没有异常跨境资金流动。未来央行还将进一步探索金融监管体系的改革。

--中国金融：今年财政赤字率或扩大至3.4%，政府债务负担仍上升--大公国际

中国大公国际资信评估有限公司周三称，2016年中国各级政府债务负担将继续上升，但结构性改革的正面前景将对主权信用起到支撑作用。

--中国金融：今年专项债将市场化发行，且定向发行对象有望增加--财新

中国媒体--财新网周三报导援引知情人士称，2016年专项建设债券将市场化发行，且定向发行对象有望进一步增加，并有可能向市场公开招标发行；该债年内计划每季度发行一批，规模前高后低，邮储银行将按照每批500亿元认购。

--中国金融：央行等部委提示“MMM金融互助社区”具非法集资和传销特征

中国央行、银监会、工信部、工商总局等四部委周三提示称，近期“MMM金融互助社区”等打着“金融互助”旗号的网络投资平台以高额收益为诱饵，扰乱金融市场秩序，损害社会公众利益，具有极大风险隐患。

--香港金融：港元远期汇率若跌穿7.85非因脱钩预期，重申港元不脱钩--金管局

香港金融管理局（HKMA）周三称，港元远期汇率若跌穿7.85的弱方兑换保证并非基于脱钩预期，很多是风险对冲行为；而国际基金经理人--索罗斯或任何外汇交易员买卖港元图利并非新鲜事物，不用太担心。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券收益率升势难止，政策谨慎预期持续发酵

中国银行间债市周三现券收益率及IRS（利率互换）升势难止，国债期货亦走弱；对于货币政策谨慎预期仍持续发酵，尽管两期国债招标情况尚可一度带来一丝暖意，但在重重抛压下现券难抬头，金融债收益率领涨，10年国开活跃券最高升幅近10个基点（bp）。

--中国货币市场：资金面稳中偏松，逆回购持续放量预期支撑市场信心

中国银行间市场周三早盘主要回购利率波动不大，供需较为充裕，跨年期限融资难度亦暂有限。交易员称，随着央行加大流动性投放，机构对资金面的预期更趋平稳，尽管春节假期渐近，货币市场仍呈压力趋缓的向好局面。

--新债招标：中国三年国债利率2.55%略低预期，10年2.85%--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标的三年和10年期国债，中标利率分别为2.55%和2.85%。其中三年期品种略低于预期，10年期与预测均值一致。

【外汇】

--《分析》人民币汇率能走稳多久？

平静的水面下往往是暗潮汹涌。今年初两周人民币超预期波动后，随后是超预期的平稳。人为造成的稳定，波动的压力或只是暂时搁置。监管层成了中国汇市最大的不确定因素。

--《焦点》做空中国的对冲基金盼望“索罗斯时刻”来临

几家宏观对冲基金自去年末以来就带头做空人民币，其中以美国的基金为主。他们预测人民币贬值幅度高达20-50%。这种预言准确与否，未来几周有望见分晓。

--中国汇市：人民币早盘窄幅整理，避险情绪提升致成交扩大近一倍

人民币兑美元即期周三早盘延续窄幅整理，中间价亦续小幅调升。交易员称，央行维稳意图明显，但汇率政策不清晰导致市场方向不明，避险情绪提升，受昨日股市下挫影响今日购汇量扩大近一倍。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌续创14个月新低，护盘资金拉抬指标股助大盘缩减跌幅

中国股市沪综指周三收跌续创14个月新低。分析师指出，今日大盘继续惯性下挫，午后低位出现逢低买盘，有护盘资金进场拉抬指标股助大盘缩减跌幅。由于当前市场风险偏好较低，量能持续低迷，存量资金交易愿望不强，投资者普遍采取观望态度。

--中港证券：沪股通早盘初段外资买盘增加，日余额降至近两个月低位

据港交所资料显示，沪港通北向A股交易（沪股通）周三早盘外资买盘增加，每日额度余额降至近两个月低位，反映资金流入增加。

--《综述》强平忧虑令A股雪上加霜，尾市触底回弹疑似国家队护盘

国际油价反弹及美股上涨，亚洲主要股市周三轻舒一口气，但A股却是一个例外，周三一度深跌逾4%，理由只有一个：恐慌。所幸尾市有大手笔资金拉抬权重股，才令A股几近收回大部分失地。

--《综述》中港股市跌声一片，内地投资人更青睐抄底低估值港股

中国内地和香港股市今年初均遭遇“大熊”厄运而连番暴跌，但相比之下估值较低的香港股市，对于内地投资者似乎更有吸引力。数据显示，不少国内投资者已出手抄底港股。

--企业结盟：招商银行向滴滴出行投资2亿美元--消息人士