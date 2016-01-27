《路透晚报》--1月27日日间新闻摘要（中港台）

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国数据：2015年工业企业利润降2.3%为多年来首见，因内外需不足
中国国家统计局周三公布，2015年规模以上工业企业利润总额比上 年下降2.3%，为多年来首次下降。其中，12月份利润同比下降4.7%，也是年内第二大降幅。
--路透调查：中国1月官方制造业PMI料微降至49.6，连续半年处在萎缩区域
路透综合20家分析机构预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)料小幅回落至49.6，连续第六个月处在荣枯线下方，显示经济仍面临下行压力，政策宽松趋势不改。
--两岸经贸：台湾行政院决议将持续进行两岸货贸协商--经济部长
台湾经济部长邓振中周三表示，行政院决议选后持续推动加入跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)，而与中国大陆的货品贸易协商也不会停止寻求机会。
--路透专访：中国经济未来2-3年下行压力不减，今年GDP料增长6.5%--专家
如何看待下行压力仍大的中国经济，中国国家信息中心经济预测部主任、首席经济师祝宝良表示，未来二到三年中国经济下行压力不减，预计今年GDP增幅目标会在6.5%左右，赤字率3%。
【金融】
--中国金融：股市周二大跌当天并无异常的跨境资金流动--央行官员
中国人民银行上海总部副主任张新周三表示，周二股市大跌并非境外做空中国，因当天没有异常跨境资金流动。未来央行还将进一步探索金融监管体系的改革。
--中国金融：今年财政赤字率或扩大至3.4%，政府债务负担仍上升--大公国际
中国大公国际资信评估有限公司周三称，2016年中国各级政府债务负担将继续上升，但结构性改革的正面前景将对主权信用起到支撑作用。
--中国金融：今年专项债将市场化发行，且定向发行对象有望增加--财新
中国媒体--财新网周三报导援引知情人士称，2016年专项建设债券将市场化发行，且定向发行对象有望进一步增加，并有可能向市场公开招标发行；该债年内计划每季度发行一批，规模前高后低，邮储银行将按照每批500亿元认购。
--中国金融：央行等部委提示“MMM金融互助社区”具非法集资和传销特征
中国央行、银监会、工信部、工商总局等四部委周三提示称，近期“MMM金融互助社区”等打着“金融互助”旗号的网络投资平台以高额收益为诱饵，扰乱金融市场秩序，损害社会公众利益，具有极大风险隐患。
--香港金融：港元远期汇率若跌穿7.85非因脱钩预期，重申港元不脱钩--金管局
香港金融管理局（HKMA）周三称，港元远期汇率若跌穿7.85的弱方兑换保证并非基于脱钩预期，很多是风险对冲行为；而国际基金经理人--索罗斯或任何外汇交易员买卖港元图利并非新鲜事物，不用太担心。
【固定收益】
--《中国债市每日综述》现券收益率升势难止，政策谨慎预期持续发酵
中国银行间债市周三现券收益率及IRS（利率互换）升势难止，国债期货亦走弱；对于货币政策谨慎预期仍持续发酵，尽管两期国债招标情况尚可一度带来一丝暖意，但在重重抛压下现券难抬头，金融债收益率领涨，10年国开活跃券最高升幅近10个基点（bp）。
--中国货币市场：资金面稳中偏松，逆回购持续放量预期支撑市场信心
中国银行间市场周三早盘主要回购利率波动不大，供需较为充裕，跨年期限融资难度亦暂有限。交易员称，随着央行加大流动性投放，机构对资金面的预期更趋平稳，尽管春节假期渐近，货币市场仍呈压力趋缓的向好局面。
--新债招标：中国三年国债利率2.55%略低预期，10年2.85%--业内人士
业内人士周三透露，中国财政部上午招标的三年和10年期国债，中标利率分别为2.55%和2.85%。其中三年期品种略低于预期，10年期与预测均值一致。
【外汇】
--《分析》人民币汇率能走稳多久？
平静的水面下往往是暗潮汹涌。今年初两周人民币超预期波动后，随后是超预期的平稳。人为造成的稳定，波动的压力或只是暂时搁置。监管层成了中国汇市最大的不确定因素。
--《焦点》做空中国的对冲基金盼望“索罗斯时刻”来临
几家宏观对冲基金自去年末以来就带头做空人民币，其中以美国的基金为主。他们预测人民币贬值幅度高达20-50%。这种预言准确与否，未来几周有望见分晓。
--中国汇市：人民币早盘窄幅整理，避险情绪提升致成交扩大近一倍
人民币兑美元即期周三早盘延续窄幅整理，中间价亦续小幅调升。交易员称，央行维稳意图明显，但汇率政策不清晰导致市场方向不明，避险情绪提升，受昨日股市下挫影响今日购汇量扩大近一倍。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指收跌续创14个月新低，护盘资金拉抬指标股助大盘缩减跌幅
中国股市沪综指周三收跌续创14个月新低。分析师指出，今日大盘继续惯性下挫，午后低位出现逢低买盘，有护盘资金进场拉抬指标股助大盘缩减跌幅。由于当前市场风险偏好较低，量能持续低迷，存量资金交易愿望不强，投资者普遍采取观望态度。
--中港证券：沪股通早盘初段外资买盘增加，日余额降至近两个月低位
据港交所资料显示，沪港通北向A股交易（沪股通）周三早盘外资买盘增加，每日额度余额降至近两个月低位，反映资金流入增加。
--《综述》强平忧虑令A股雪上加霜，尾市触底回弹疑似国家队护盘
国际油价反弹及美股上涨，亚洲主要股市周三轻舒一口气，但A股却是一个例外，周三一度深跌逾4%，理由只有一个：恐慌。所幸尾市有大手笔资金拉抬权重股，才令A股几近收回大部分失地。
--《综述》中港股市跌声一片，内地投资人更青睐抄底低估值港股
中国内地和香港股市今年初均遭遇“大熊”厄运而连番暴跌，但相比之下估值较低的香港股市，对于内地投资者似乎更有吸引力。数据显示，不少国内投资者已出手抄底港股。
--企业结盟：招商银行向滴滴出行投资2亿美元--消息人士
据了解情况的消息人士透露，中国招商银行同意向打车公司滴滴出行（滴滴快的）投资2亿美元，作为30亿美元融资案的一部分。 (完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。