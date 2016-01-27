欧元债市：意大利公债收益率触及三周低点，银行业坏账方案缓解担忧

“有了此项协议，意大利爆发银行业危机的风险已消退，”DZ Bank策略师Daniel Lenz称。

意大利公债周三的表现帮助将意大利/德国公债收益率之差收窄至大约112个基点，较上周高位收窄11个基点。

DZ Bank的Lenz称，未来几周，意大利公债的表现有望好于西班牙公债。

德国10年期公债收益率 降至0.35%，创近九个月最低；两年期德债收益率 为负0.46%，为纪录新低。

欧债收益率普遍下降1-3个基点，受到围绕欧洲央行将进一步放松货币政策的预期支撑。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周三稍晚结束为期两天的政策会议。预计不会有进一步动作，但投资者关注油价崩跌及中国经济担忧对美联储前景预测产生怎样的影响。

德国将在今日稍晚标售10亿欧元30年期公债。(完)

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