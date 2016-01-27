两岸经贸：台湾行政院决议将持续进行两岸货贸协商--经济部长

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透台北1月27日 - 台湾经济部长邓振中周三表示，行政院决议选后持续推动加入跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)，而与中国大陆的货品贸易协商也不会停止寻求机会。
邓振中在接受记者提问时表示，行政院决定和中国大陆之间货品贸易的协商也将要持续进行，主要因企业界需求殷切，尽管选举前两岸有过沟通但未达成协议，但经济部还是会请陆委会和对岸询问继续协商的意愿。
〞不管是小规模的技术性交换意见也好，或者是正式规模的协商，我们会争取机会。〞邓振中说。
他也表示，不论是对外--和大陆协商的工作，或者是对内--和台湾内部人士的沟通，有关货品贸易协定的沟通工作在新政府上任前都不会停止。
至于寻求加入TPP方面，邓振中则说，目前行政院已请各部会列出若要加入TPP各部会法规体制的全面检讨，这将在3月以前各部会把法案提出；此外是和国外政府进行沟通，最后也要对台湾内部沟通。
邓振中也说，若是新政府有交接团队来听简报，经济部会按行政院的安排来进行。
台湾民进党1月16日于总统及国会选举取得亮眼成绩，达到完全执政目标。国民党延续2014年底地方选举溃败之势，拱手交出中央执政权。蔡英文成为台湾首位女总统。
蔡英文政府将于5月20日上任。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。