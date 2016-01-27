两岸经贸：台湾行政院决议将持续进行两岸货贸协商--经济部长

路透台北1月27日 - 台湾经济部长邓振中周三表示，行政院决议选后持续推动加入跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)，而与中国大陆的货品贸易协商也不会停止寻求机会。

邓振中在接受记者提问时表示，行政院决定和中国大陆之间货品贸易的协商也将要持续进行，主要因企业界需求殷切，尽管选举前两岸有过沟通但未达成协议，但经济部还是会请陆委会和对岸询问继续协商的意愿。

〞不管是小规模的技术性交换意见也好，或者是正式规模的协商，我们会争取机会。〞邓振中说。

他也表示，不论是对外--和大陆协商的工作，或者是对内--和台湾内部人士的沟通，有关货品贸易协定的沟通工作在新政府上任前都不会停止。

至于寻求加入TPP方面，邓振中则说，目前行政院已请各部会列出若要加入TPP各部会法规体制的全面检讨，这将在3月以前各部会把法案提出；此外是和国外政府进行沟通，最后也要对台湾内部沟通。

邓振中也说，若是新政府有交接团队来听简报，经济部会按行政院的安排来进行。

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