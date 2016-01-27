《全球汇市》美元持稳，交易商等待从美联储决定中找寻未来利率线索

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0871 1.0869 +0.02 +0.10 1.0860
美元/日圆 118.27 118.41 -0.12 -1.69 120.30
欧元/日圆 128.57 128.69 -0.09 -1.46 130.47
美元/瑞郎 1.0146 1.0165 -0.19 +1.28 1.0018
英镑/美元 1.4307 1.4350 -0.30 -2.92 1.4738
美元/加元 1.4112 1.4114 -0.01 +1.97 1.3839
美元/离岸人民币 6.6134 6.6086 +0.07 +0.69 6.5680
澳元/美元 0.7044 0.7002 +0.60 -3.18 0.7275
新西兰元/美元 0.6508 0.6497 +0.17 -4.64 0.6825
欧元/瑞郎 1.1036 1.1051 -0.14 +1.38 1.0886
欧元/英镑 0.7597 0.7572 +0.33 +3.12 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2710 9.2807 -0.10 +1.10 9.1705
美元/挪威克朗 8.7041 8.6940 +0.12 -1.54 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/白云/孙茉莉/于春红; 审校 李春喜/蔡美珍/龚芳)
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