台湾股市:台湾与新加坡交易所签约，台新通第二季单向通车

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
路透台北1月27日 - 台湾证券交易所周三表示，已与新加坡交易所签署策略伙伴合约(Strategic Partnership Agreement)，预计第二季台湾投资人就可以透过交易平台投资新加坡市场。
证交所指出，策略伙伴合约是与子公司--国际通证券、新加坡交易所三方共同签署，国际通证券取得新加坡交易所远端交易会员(Remote Trading Member)资格，将提供台湾投资人与证券商传送交易单至新加坡市场、处理当地交割、结算及保管完整服务的跨境交易平台，大幅减轻券商需各自串接或经由当地券商转单的负担。
证交所称，与国际通证券未来将持续与新加坡交易所合作完备跨境交易平台，使新加坡交易所交易会员日后能交易在台湾证券交易所挂牌的证券。也期待台新通跨境交易平台模式可复制到其他亚太区交易所的合作。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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