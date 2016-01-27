台湾股市:台湾与新加坡交易所签约，台新通第二季单向通车

路透台北1月27日 - 台湾证券交易所周三表示，已与新加坡交易所签署策略伙伴合约(Strategic Partnership Agreement)，预计第二季台湾投资人就可以透过交易平台投资新加坡市场。

证交所指出，策略伙伴合约是与子公司--国际通证券、新加坡交易所三方共同签署，国际通证券取得新加坡交易所远端交易会员(Remote Trading Member)资格，将提供台湾投资人与证券商传送交易单至新加坡市场、处理当地交割、结算及保管完整服务的跨境交易平台，大幅减轻券商需各自串接或经由当地券商转单的负担。