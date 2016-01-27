亚洲橡胶：TOCOM期胶小涨，美联储决议出炉前涌现空头回补

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
“投资者在美联储决议公布之前回补空仓，因为一些合约已经被超卖，这帮助提振了TOCOM期胶价格。”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu说道。
周三的主要关注点在美联储会议决策。虽然几乎可以肯定美联储将维持利率不变，但投资者还是急于知道美联储对经济前景作出的最新评估。
上海期交所主力5月期胶合约 上涨170元人民币，收报每吨10,400元。
新加坡SICOM近月2月期胶 最新报每公斤106.0美分，下跌1.8美分。(完)
(编译 刘秀红/高琦 审校 蔡美珍/王洋)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。