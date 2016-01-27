版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 17:42 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小涨，美联储决议出炉前涌现空头回补

“投资者在美联储决议公布之前回补空仓，因为一些合约已经被超卖，这帮助提振了TOCOM期胶价格。”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu说道。

周三的主要关注点在美联储会议决策。虽然几乎可以肯定美联储将维持利率不变，但投资者还是急于知道美联储对经济前景作出的最新评估。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨170元人民币，收报每吨10,400元。

新加坡SICOM近月2月期胶 最新报每公斤106.0美分，下跌1.8美分。(完)

(编译 刘秀红/高琦 审校 蔡美珍/王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐