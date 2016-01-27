更新版 1-台湾货币市场：短率隐然向上，新钱难找短期内可能难舒解

* 短率稳中偏升 * 可供拆出的银行日益减少，月底前可能难缓解 * 票券商要花时间才能弭平缺口 * 债券附买回利率向上扬升 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北1月27日 - 台湾银行间短率周三稳中偏升，交易人士指出，国库券上日意外不足额标售，今日交 割的紧缩因子，令市场资金情势更显吃紧。新钱难找，短率有趋升倾向，且短期内可能没法有效缓解。 交易人士表示，一家大型银行盘初即在市场寻对象拆入，打遍可调度的银行，但难找到足够的拆入对象， 这也令银行的保守心态再显露无疑。目前在市场可拆出的银行家数愈来愈少，加上其后月底之前央行的定存单 到期金额又不多，无助周转调度。 〞我看会紧到周六，今天市场还有一些存单可以周转，周六完全没有，〞一位中型银行交易员说。 在银行资金短少的情况下，周二的国库券交割罕见地出现财政部截标的情况。台湾央行周二代财政部标售 的182天期国库券，决标贴现率为0.38%，不但高于市场预估的0.34-0.35%，实际也只有发行273.5亿，不足原 定的300亿发行额。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，26日的通货发行数已突 破2兆(万亿)57亿余台币，较1日约增加2,011.4亿。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.244% 0.235% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.330% 0.210-0.330% --一周拆款利率区间 0.230-0.420% 0.230-0.405% --两周拆款利率区间 0.350-0.380% 0.250-0.390% **票券商调平缺口要花时间** 票券商则表示，各大银行拆出的意愿降低，特定银行反向拆入，有的银行从可拆出转变为不拆出，种种变 化都显示市场很缺资金。目前小额的拆款虽调得到，不过并不算好调，票券商调平缺口比以往花了更多时间。 他们认为，最近资金紧俏情况虽没有新历过年的紧张，但也没办法轻松应付。先前有大型公股银行做出跨 月拆款缓解了一些压力。而寿险在2月初的多笔美元债交割还是要小心因应。 〞现在只能一天度一天，等待善心人士帮忙，〞一位大型票券商交易主管说。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.393%，上日在0.382% ；上日区间在0.37-0.40%，前日在0.30-0.40%；上日成交量37.35亿，前日是70.78亿台币。60天期上日的平均 利率在0.380%，前日是0.386%，上日区间0.31-0.40%，前日是0.33-0.44%；上日成交38.16亿台币，前日是41. 94亿台币。 票券商表示，上日成交最多在短票10天内的附买回交易，成交达90多亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%，大致平稳。但年关后的 成交利率则向区间高位靠拢，今日多在0.39-0.40%，上日在0.36-0.40%。 台湾央行周三表示共发行1,919.50亿台币定存单，与今日到期金额2,329.50亿台币相较，存单发行余额减 410亿台币。 周四央行定存单到期2,427亿，周五则有11亿台币定存单到期。 拆款中心资料 显示，周三的超额准备为620亿台币，累积超额准备为6,656亿台币、加计前期1%的超 额准备为9,900亿台币。 **债券RP利率向上** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，目前市场资金颇缺，不少投信和寿险到单不续，甚至来提前解约 的也不少，在市场若要找新钱，必然开高利率，使债券附买回利率向上爬升。 他们认为，至农历新年前，有高额的美元债将交割，这影响了寿险业的资金水位，估计至过年前资金情况 将不会太轻松。 〞感觉年关的威力愈来愈大，年关不像前两年那么好过了，〞一位大型证券商资金调度人员表示。 他们也说，市场的资金愈来愈多仰赖银行供应，调入新钱仍然需要比照市场情况拉高利率，成交利率向区 间高位集中。 〞有缺口的都开0.40%在扫钱，〞一位大型证券商交易员说。 根据路透整理，2月3日股市封关日之前，有高达40亿美元以上的美元债将陆续交割。 证券商的公债附买回利率成交区间明显走高至0.37-0.38%，上日在0.35-0.37%；银行端也走高至0.37-0.4 0%，上日在0.35-0.38%；农历年前公司债RP主要成交在0.44-0.45%，这大致同上日。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率隐然向上，客户走钱的情况较证券商更多一些，利率方面不 分公债/公司债，跨年利率在0.35-0.38%，但目前成交仍少；若要细分，先前短天期公债附买回利率区间落在0 .25-0.35%；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.39%。(完) (审校 林高丽)