更新版 1-台湾货币市场：短率隐然向上，新钱难找短期内可能难舒解

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
* 短率稳中偏升 * 可供拆出的银行日益减少，月底前可能难缓解 * 票券商要花时间才能弭平缺口 * 债券附买回利率向上扬升 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北1月27日 - 台湾银行间短率周三稳中偏升，交易人士指出，国库券上日意外不足额标售，今日交 割的紧缩因子，令市场资金情势更显吃紧。新钱难找，短率有趋升倾向，且短期内可能没法有效缓解。 交易人士表示，一家大型银行盘初即在市场寻对象拆入，打遍可调度的银行，但难找到足够的拆入对象， 这也令银行的保守心态再显露无疑。目前在市场可拆出的银行家数愈来愈少，加上其后月底之前央行的定存单 到期金额又不多，无助周转调度。 〞我看会紧到周六，今天市场还有一些存单可以周转，周六完全没有，〞一位中型银行交易员说。 在银行资金短少的情况下，周二的国库券交割罕见地出现财政部截标的情况。台湾央行周二代财政部标售 的182天期国库券，决标贴现率为0.38%，不但高于市场预估的0.34-0.35%，实际也只有发行273.5亿，不足原 定的300亿发行额。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，26日的通货发行数已突 破2兆(万亿)57亿余台币，较1日约增加2,011.4亿。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.244% 0.235% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.330% 0.210-0.330% --一周拆款利率区间 0.230-0.420% 0.230-0.405% --两周拆款利率区间 0.350-0.380% 0.250-0.390% **票券商调平缺口要花时间** 票券商则表示，各大银行拆出的意愿降低，特定银行反向拆入，有的银行从可拆出转变为不拆出，种种变 化都显示市场很缺资金。目前小额的拆款虽调得到，不过并不算好调，票券商调平缺口比以往花了更多时间。 他们认为，最近资金紧俏情况虽没有新历过年的紧张，但也没办法轻松应付。先前有大型公股银行做出跨 月拆款缓解了一些压力。而寿险在2月初的多笔美元债交割还是要小心因应。 〞现在只能一天度一天，等待善心人士帮忙，〞一位大型票券商交易主管说。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.393%，上日在0.382% ；上日区间在0.37-0.40%，前日在0.30-0.40%；上日成交量37.35亿，前日是70.78亿台币。60天期上日的平均 利率在0.380%，前日是0.386%，上日区间0.31-0.40%，前日是0.33-0.44%；上日成交38.16亿台币，前日是41. 94亿台币。 票券商表示，上日成交最多在短票10天内的附买回交易，成交达90多亿台币。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票，成交利率在0.33-0.35%，大致平稳。但年关后的 成交利率则向区间高位靠拢，今日多在0.39-0.40%，上日在0.36-0.40%。 台湾央行周三表示共发行1,919.50亿台币定存单，与今日到期金额2,329.50亿台币相较，存单发行余额减 410亿台币。 周四央行定存单到期2,427亿，周五则有11亿台币定存单到期。 拆款中心资料 显示，周三的超额准备为620亿台币，累积超额准备为6,656亿台币、加计前期1%的超 额准备为9,900亿台币。 **债券RP利率向上** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，目前市场资金颇缺，不少投信和寿险到单不续，甚至来提前解约 的也不少，在市场若要找新钱，必然开高利率，使债券附买回利率向上爬升。 他们认为，至农历新年前，有高额的美元债将交割，这影响了寿险业的资金水位，估计至过年前资金情况 将不会太轻松。 〞感觉年关的威力愈来愈大，年关不像前两年那么好过了，〞一位大型证券商资金调度人员表示。 他们也说，市场的资金愈来愈多仰赖银行供应，调入新钱仍然需要比照市场情况拉高利率，成交利率向区 间高位集中。 〞有缺口的都开0.40%在扫钱，〞一位大型证券商交易员说。 根据路透整理，2月3日股市封关日之前，有高达40亿美元以上的美元债将陆续交割。 证券商的公债附买回利率成交区间明显走高至0.37-0.38%，上日在0.35-0.37%；银行端也走高至0.37-0.4 0%，上日在0.35-0.38%；农历年前公司债RP主要成交在0.44-0.45%，这大致同上日。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率隐然向上，客户走钱的情况较证券商更多一些，利率方面不 分公债/公司债，跨年利率在0.35-0.38%，但目前成交仍少；若要细分，先前短天期公债附买回利率区间落在0 .25-0.35%；短天期公司债附买回利率区间大致在0.33-0.39%。(完) (审校 林高丽)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。