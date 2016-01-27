欧洲汇市：金融市场动荡再度令英镑处于守势，关注近期几大央行动态

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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“今年迄今英镑经历了完美风暴，但最近几天英镑似乎开始触底，”三菱东京日联银行驻伦敦外汇分析师Lee Hardman称。
“英镑有可能跌向1.35美元左右的2008年低位，但这可能需要公投显示对英国脱欧的支持率上升，或者全球股市持续遭遇强力抛售。”
0942 GMT时，英镑兑美元和欧元分别报1.4318美元和0.7588英镑。
目前所有焦点都在关注美联储会议后的声明，以从中寻找利率及美国经济前景的线索。
本央行亦将于周五召开会议，另外英国将于周四公布第四季经济成长数据。(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f