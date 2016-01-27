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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 18:53 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连涨三日且触及19个月最高，因供应吃紧

今年东南亚棕榈油产量增幅可能下滑，因厄尔尼诺(圣婴)现象导致的乾旱天气影响收成及产量。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)预估，马国2016年棕榈油产量将较上年仅上升0.7%至2,010万吨。而印尼棕榈油协会则预估，全球最大棕榈油产国印尼的出口料将下滑至约2,300-2,400万吨，为五年内首见下滑，因其供应被引导至国内使用。

根据船货验证机构，本月迄今马来西亚棕榈油出货减少约8%，受到最大消费国中国经济放缓影响。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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