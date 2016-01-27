马来西亚期市：棕榈油期货连涨三日且触及19个月最高，因供应吃紧

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
今年东南亚棕榈油产量增幅可能下滑，因厄尔尼诺(圣婴)现象导致的乾旱天气影响收成及产量。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)预估，马国2016年棕榈油产量将较上年仅上升0.7%至2,010万吨。而印尼棕榈油协会则预估，全球最大棕榈油产国印尼的出口料将下滑至约2,300-2,400万吨，为五年内首见下滑，因其供应被引导至国内使用。
根据船货验证机构，本月迄今马来西亚棕榈油出货减少约8%，受到最大消费国中国经济放缓影响。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。