马来西亚期市：棕榈油期货连涨三日且触及19个月最高，因供应吃紧

今年东南亚棕榈油产量增幅可能下滑，因厄尔尼诺(圣婴)现象导致的乾旱天气影响收成及产量。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)预估，马国2016年棕榈油产量将较上年仅上升0.7%至2,010万吨。而印尼棕榈油协会则预估，全球最大棕榈油产国印尼的出口料将下滑至约2,300-2,400万吨，为五年内首见下滑，因其供应被引导至国内使用。