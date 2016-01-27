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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 19:25 BJT

东南亚股市：在美联储声明出炉前收高，菲律宾股市劲扬逾3%

“由于全球及中国经济疑虑成为影响利率决议的关键因素，我们预计美联储声明将趋于温和，”曼谷Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong表示.

然而，雅加达Ciptadana Securities主管John Teja则指出，美联储声明可能偏向鹰派，以期保留再度加息的选项，因此对风险性资产将有负面影响。

涨跌 当日 今年以来 2015年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 315.15 3.49 +1.12 -5.31 332.82

新加坡 2546.18 0.57 +0.02 -11.67 2882.73

马来西亚 1631.54 4.88 +0.30 -3.60 1692.51

泰国 1278.29 10.22 +0.81 -0.76 1288.02

印尼 4583.63 73.16 +1.62 -0.20 4593.01

菲律宾 6507.22 195.62 +3.10 -6.40 6952.08

越南 542.69 4.96 +0.92 -6.28 579.03

(完)

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(编译 龚芳; 审校 李婷仪/陈宗琦)

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