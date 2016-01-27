东南亚股市：在美联储声明出炉前收高，菲律宾股市劲扬逾3%

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
“由于全球及中国经济疑虑成为影响利率决议的关键因素，我们预计美联储声明将趋于温和，”曼谷Phillip Capital分析师Teerada Charnyingyong表示.
然而，雅加达Ciptadana Securities主管John Teja则指出，美联储声明可能偏向鹰派，以期保留再度加息的选项，因此对风险性资产将有负面影响。
涨跌 当日 今年以来 2015年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 315.15 3.49 +1.12 -5.31 332.82
新加坡 2546.18 0.57 +0.02 -11.67 2882.73
马来西亚 1631.54 4.88 +0.30 -3.60 1692.51
泰国 1278.29 10.22 +0.81 -0.76 1288.02
印尼 4583.63 73.16 +1.62 -0.20 4593.01
菲律宾 6507.22 195.62 +3.10 -6.40 6952.08
越南 542.69 4.96 +0.92 -6.28 579.03
(完)
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(编译 龚芳; 审校 李婷仪/陈宗琦)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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