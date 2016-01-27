更新版 1-德国经济：政府将2016年出口成长预估由4.2%下调至3.2%

(新增表格)

路透柏林1月27日 - 根据路透周三所看到的政府年度经济报告，德国已将2016年出口成长预估由先前的4.2%调降至3.2%。

政府预估，2016年德国经济料为成长1.7%，与2015年相同，但低于之前预估的1.8%。

下表为政府年度经济报告细节(较上年变动百分比，括号内为10月时的前次预估值)

2015年 2016年 (预估值)

国内生产总值(GDP) +1.7 +1.7 (+1.8)

家庭消费 +1.9 +1.9 (+1.8)

政府支出 +2.8 +3.5 (+2.0)

总资本投资 +1.7 +2.3 (+2.9)

设备投资 +3.6 +2.2 (+3.5)

建筑投资 +0.2 +2.3 (+2.9)

内需 +1.6 +2.3 (+2.1)

出口 +5.4 +3.2 (+4.2)

进口 +5.7 +4.8 (+5.3)

消费者物价 +0.3 +0.9 (+1.1)

对外贸易净值 +0.2 -0.4