更新版 1-德国经济：政府将2016年出口成长预估由4.2%下调至3.2%

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透柏林1月27日 - 根据路透周三所看到的政府年度经济报告，德国已将2016年出口成长预估由先前的4.2%调降至3.2%。
政府预估，2016年德国经济料为成长1.7%，与2015年相同，但低于之前预估的1.8%。
下表为政府年度经济报告细节(较上年变动百分比，括号内为10月时的前次预估值)
2015年 2016年 (预估值)
国内生产总值(GDP) +1.7 +1.7 (+1.8)
家庭消费 +1.9 +1.9 (+1.8)
政府支出 +2.8 +3.5 (+2.0)
总资本投资 +1.7 +2.3 (+2.9)
设备投资 +3.6 +2.2 (+3.5)
建筑投资 +0.2 +2.3 (+2.9)
内需 +1.6 +2.3 (+2.1)
出口 +5.4 +3.2 (+4.2)
进口 +5.7 +4.8 (+5.3)
消费者物价 +0.3 +0.9 (+1.1)
对外贸易净值 +0.2 -0.4
(对GDP贡献度百分点) (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
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