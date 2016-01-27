国际油市：亚洲航煤现货价差好转，因有台湾现货需求

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
路透新加坡1月27日 - 亚洲航煤现货价差周三好转，行业消息人士称系因有来自台湾的现货需求，且预计今年亚洲地区航空运输料将成长。
他们说，台湾中油公司拟采购3月现货船货，上次该公司购买现货船货是在去年12月。
BMI Research分析师研究报告周三称，预计亚洲仍将是航空货运及客运的主要成长市场，使得新加坡航煤在2016年较纽约及鹿特丹航煤价差保持在升水。
“预期油价料在未来四年复苏，加上全球航空需求前景强劲，将带动航煤价格在直至2020年的这段期间上涨。”
台湾中油拟购买4.5万公秉(千升)航煤，3月20-31日交付。投标将在1月28日截止，投标有效期至2月1日。
新加坡现货市有两笔柴油交易，没有航煤交易。
壳牌以每桶34.10美元从BP买进16万桶含硫500ppm柴油，船期为2月14-18日。
壳牌向维多公司出售15万桶含硫10ppm柴油，船期为2月11-15日，每桶价格为2月11-17日新加坡平均报价升水0.80美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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