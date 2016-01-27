国际油市：亚洲航煤现货价差好转，因有台湾现货需求

路透新加坡1月27日 - 亚洲航煤现货价差周三好转，行业消息人士称系因有来自台湾的现货需求，且预计今年亚洲地区航空运输料将成长。

他们说，台湾中油公司拟采购3月现货船货，上次该公司购买现货船货是在去年12月。

BMI Research分析师研究报告周三称，预计亚洲仍将是航空货运及客运的主要成长市场，使得新加坡航煤在2016年较纽约及鹿特丹航煤价差保持在升水。

“预期油价料在未来四年复苏，加上全球航空需求前景强劲，将带动航煤价格在直至2020年的这段期间上涨。”

台湾中油拟购买4.5万公秉(千升)航煤，3月20-31日交付。投标将在1月28日截止，投标有效期至2月1日。

新加坡现货市有两笔柴油交易，没有航煤交易。

壳牌以每桶34.10美元从BP买进16万桶含硫500ppm柴油，船期为2月14-18日。

壳牌向维多公司出售15万桶含硫10ppm柴油，船期为2月11-15日，每桶价格为2月11-17日新加坡平均报价升水0.80美元。(完)

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