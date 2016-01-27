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亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 20:43 BJT

美股业绩：联合技术第四季营收下降4.5%，受强势美元所累

路透1月27日 - 联合技术 公布季度营收下降4.5%，受强势美元所拖累。

12月31日止第四季营收降至143亿美元，上年同期为149.8亿美元。

联合技术表示，可归属于普通股东的净利增至32.8亿美元，上年同期为14.7亿美元。

来自持续经营业务的每股亏损为0.30美元，上年同期为每股盈余1.41美元。

联合技术发布，经调整后来自持续经营业务的每股盈余为1.53美元。(完)

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