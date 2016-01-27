美股业绩：联合技术第四季营收下降4.5%，受强势美元所累

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
路透1月27日 - 联合技术 公布季度营收下降4.5%，受强势美元所拖累。
12月31日止第四季营收降至143亿美元，上年同期为149.8亿美元。
联合技术表示，可归属于普通股东的净利增至32.8亿美元，上年同期为14.7亿美元。
来自持续经营业务的每股亏损为0.30美元，上年同期为每股盈余1.41美元。
联合技术发布，经调整后来自持续经营业务的每股盈余为1.53美元。(完)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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